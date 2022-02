«Mallorca es como una novela, es nuestra Materia de Bretaña, nuestro Macondo»

Melcior Comes (sa Pobla, 1980) acaba de publicar Tots els mecanismes (Proa), una novela que narra el enfrentamiento entre una familia mallorquina y otra de Barcelona. Afirma que ha elevado el listón de la complejidad que había asumido hasta ahora, un reto y un aliciente para este autor mallorquín. Como un organista de iglesia que va añadiendo teclados que tocar, así describe este novelista su apuesta en esta nueva obra literaria.

Dice que este es el mejor libro que podía haber escrito en este momento.

También decía lo que decimos todos los escritores, que se supone que cuando haces un libro dedicas lo mejor que tienes y puedes. Creo que los escritores que hoy día nos proponemos hacer alguna cosa un poco seria somos bastante responsables de lo que implica publicar un libro hoy día y lo que deben ser unos mínimos.

Hay personajes que conectan esta novela con la anterior.

Tenía este personaje, que aún no sabía qué hacer con él cuando había escrito la novela anterior, que era sobre unos zapateros de Inca que tenían fábricas por todo el mundo. Y el narrador iba a una fiesta y allí conocía a este empresario que era Jac Súbac. Salía citado igual que salía yo. Una novela y otra conectan por esta escena, donde un personaje secundario acaba siendo uno primario, principal.

Tots els mecanismes es una novela compleja, extensa, con muchos personajes, distintas historias, diferentes estilos narrativos...

Era el reto, yo no había hecho nunca una novela tan compleja. La anterior ya tenía unos niveles de complejidad que no había asumido nunca y creo que lo logré, y me sentí un poco más valiente para poner más teclados a la hora de tocar... Y es esto: un escritor que toca con una mano, luego con dos y después ya se piensa que puede poner otro teclado encima, como los organistas de la iglesia. He hecho esta apuesta formal para incorporar más discursos, más material, más narradores, más puntos de vista. También creo que si una novela no te implica un reto como escritor, es probable que no la hagas bien, no pondrás ese sobreesfuerzo necesario que siempre se pone cuando haces una cosa por primera vez. Para un escritor es un reto conveniente proponer cosas nuevas, cosas que no sabe si podrá resolver, porque le hace espabilar y le saca una parte mejor de él mismo.

Cuando se propone un reto así, ¿se sienta ante el ordenador, con unos objetivos cada día para ir avanzando?

No me gusta hacer eso, porque creo que sale forzado y artificial, y ya lo he hecho en algunas ocasiones en mi trayectoria y al final esto te acaba creando bloqueo. Si escribir se convierte en un proceso doloroso, humillante, en el que acabas teniendo una idea de que no haces las cosas bien, acabas escapando del proceso de escritura. Lo tienes que hacer de tal manera que siempre sea un proceso plácido, feliz, y en el que vayas jugando y en el que incluso las equivocaciones y errores, los pasos en falso y los bloqueos los acabes convirtiendo en una cosa estimulante, divertida...

Las buenas críticas, los premios literarios con anteriores novelas ¿no añaden presión a la hora de escribir?

Lo primero que hice fue comenzar a pensar que no había hecho una cosa muy grande e interesante anteriormente, sino al contrario, que había hecho una novela que estaba bien [Sobre la terra impura], que se podía leer y que resulta que me habían dado premios a obra publicada porque no tenían a nadie más... No tienes que pensar que eres el rey del mambo, sino que hemos salido a bailar y nos ha salido bien. Más vale tener una visión un poco escéptica sobre lo que has hecho anteriormente. Me costó, es la verdad, pensé que no debía repetirme, que no tenía que hacer una novela en los mismos temas, tipo de personajes y ambiente y que tenía que picar piedra en otro sitio. A lo mejor me he ido, pero no demasiado lejos, digamos que me he movido entre Inca y sa Pobla... Es una novela diferente, más ambiciosa, con más teclas en el piano.

En la novela hay algún personaje real y otros son ficticios pero nos parecen muy reales...

Me he basado en personajes conocidos, en personajes reales, que realmente existen en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el de la abogacía, incluso salgo yo con nombre y apellidos, como personaje secundario o como especie de narrador editor, que al final da sentido a todo el material que hay en este libro. No hay nombres reales porque quiero jugar con estos elementos de la realidad para construir una ficción autónoma y poder jugar con la cronología, con el paisaje y con la geografía... Pero las acciones, cualquiera que tenga un poco de memoria de la crónica negra o política de las islas o de Catalunya identificará que los casos que estoy narrando son muy similares a cosas que pasaron.

¿Mallorca le sigue inspirando?

Sí, en la novela anterior ya lo decía, Mallorca es como una novela, Mallorca ya más que un país es un argumento, es nuestra Materia de Bretaña, nuestro Macondo y por desgracia pasan cosas graves en Mallorca desde hace mucho tiempo. Y muchas de estas cosas son estimulantes desde el punto de vista narrativo. También he puesto el foco en Mallorca porque la conozco, es donde me he criado, allí donde paso un par de meses al año y cada vez que vuelvo, y vuelvo a hablar con amigos y familia me dan a conocer más cosas de las que me convendría... Y esto es lo que me lleva a escribir sobre esto.