Guía para saber de dónde vienen Tanxugueiras

Cuando a las componentes de Tanxugueiras se les pregunta por sus grupos musicales y artistas de referencia en Galicia, no dudan ni un instante en responder: Leilía y Mercedes Peón. A lo que añaden: “Ellas (las Leilía) fueron las primeras que se “atrevieron” a hacer espectáculos solo con panderetas, porque antes que ellas las pandereteiras solo aparecían como acompañantes de los gaiteros o de otros solistas”. Leilía nacía en el año 1989, de la mano de seis mujeres que, con una apuesta pionera y atrevida, se propusieron recuperar del olvido la tradición oral gallega. Surgieron en el marco de una auténtica eclosión del folk gallego gestada durante la década de los años 90 y que tuvo uno de sus centros neurálgicos en Vigo, de cuya banda de gaitas “Xarabal” de la Escola de Artes e Oficios, por aquel entonces dirigida por Antón Corral, salieron varias de sus figuras estelares.

Matto Congrio

“La presencia de Matto Congrio revitalizó la música gallega con una propuesta nueva y necesaria en un momento en el que, seguramente, se necesitaba de una banda que fuese capaz de seguir una línea moderna y supiese conectar con el público”. Este párrafo está extraída del libro “Crónica do Folk Galego” (Ed. TrisTram) escrito por los críticos musicales Óscar Losada y Xoan Manuel Estévez. Con apenas dos años de vida y sólo un disco publicado (en 1993), la importancia de los Matto es capital en esta historia porque en ese disco, grabado en su mayoría en unos estudios de Dublín, participó el líder de The Chieftains, Paddy Moloney, un valor esencial, clave en la carrera de Carlos Núñez, y porque de la formación de Matto Congrio emergieron no solo la primera formación de la carrera en solitario de Núñez sino también de otro elenco fundamental: Berrogüetto.

Berrogüetto

Fundado en 1995, sus componentes provenían, en gran parte, de Matto Congrio y otros dos grupos más: Dhais y Fía Na Roca. Su primer disco, “Navicularia” fue toda una declaración de intenciones y supuso ya una gran revolución dentro del panorama folk a causa de un innovador estilo en el que destaca el tratamiento de las melodías tradicionales con frescura y aportando interesantes armonizaciones modales y contrapuntos. En esta línea se movieron durante toda su trayectoria hasta su disolución en 2015. Banda innovadora, con ideas diferentes y planteamientos originales, Berrogüetto dio un paso adelante en el camino que, a finales de los 70, habían emprendido los citados Milladoiro.

Xosé Manuel Budiño

Formado en la escuela de gaitas Semente Nova de Moaña a principios de los ochenta, así como en la citada Xarabal, en el 1991 fundó el grupo Fol de Niu, escala previa al arranque de su carrera en solitario con el disco “Paralaia”, para el que contó con un texto de Xosé Luis Mendez Ferrín y la colaboración de destacados músicos bretones. Gaitero como Carlos Núñez, sus estilos son bastante diferentes. Xosé Manuel Budiño se inspira también en los sabores de la música tradicional, pero siempre con la intención de crear una música con estilo propio, una ”música que se puede convertir en tradición en un futuro, puede que no tan lejano” es el lema de este músico al que llegó a calificarse como el “Jimi Hendrix de la gaita”. Sus últimos pasos, no obstante, han sorprendido a propios y extraños al dejar a un lado la gaita y la flauta para comparecer en los escenarios a modo de cantautor con guitarra y/o piano.

Na Lúa

Nace ya en los 80, siendo una de las referencias básicas para la creación de un movimiento que buscaba restablecer un alzamiento de la música de Galicia que habría de florecer en los 90. La crítica los definió como “un puente armónico entre tradición y futuro”. Con estas claves el grupo actuó durante casi dos décadas por cientos de escenarios, platós de televisión y estudios de radio. Viajaron a Bretaña, Francia, Argentina, Uruguai, Austria, Escocia, al norte de Italia y, especialmente, a Portugal, país donde mantuvieron estrechos contactos con la generación sucesora del gran Jose “Zeca” Afonso.

Uxía

Integrante del grupo Na Lúa hasta 1991, Uxía emprendió un camino en solitario que la ha erigigido en la “gran señora” de la canción gallega. A una trayectoria musical unánimente elogiada, Uxía suma una faceta de productora que ha cristalizado en la creación del Festival Internacional de la Lusofonía “Cantos na Maré”, un espectáculo concebido como punto de encuentro de artistas del área lusófona en el que el escenario se transforma en una fiesta multicultural con representaciones musicales de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau...

Mercedes Peón

“La diosa entre las diosas”, dicen de ella las Tanxugueiras. Empezó a hacerse popular por sus apariciones en el programa de la TVG “Luar” difundiendo piezas de música tradicional, pero a estas alturas está considerada una de las artistas más carismáticas de la World Music europea. Su amplio repertorio es un reflejo de esa energía que emana de cada uno de sus conciertos, y su particular estilo parte de la inmersión en la más honda raíz de los sones, ritmos y cantos tradicionales para emerger en una obra de auténtica vanguardia que no deja a nadie indiferente.

Cristina Pato

En 1999, se convirtió en la primera gaiteira en publicar un disco en solitario, y desde entonces ha colaborado con artistas de World Music, jazz, música clásica y música experimental (incluyendo Chicago Symphony, Yo-Yo Ma, Arturo O’Farrill, New York Philharmonic, Paquito D’Rivera, Damian Woetzel y Lil’ Buck). Su poderoso estilo, único e inconfundible, ha sido aclamado por The New York Times como “una virtuosa explosión de energía” y y The Wall Street Journal la ha nombrado “uno de los maestros vivos de la gaita”. Pato fusiona influencias de la música latina, el jazz, el pop y la música contemporánea, para dar vida a su visión musical.

Susana Seivane

Comenzó a tocar la gaita a los 3 años de edad de la mano de su padre Álvaro Seivane. Su primer disco “Susana Seivane” lo editó en 1999 (salió publicado tan solo unos días después del de Cristinta Pato) y fue producido por Rodrigo Romaní, uno de los miembros fundadores de Milladoiro. Desde entonces ha publicado seis álbumes más. Al igual que Budiño, en los últimos años se ha revelado como vocalista.

Luar Na Lubre

Aunque perteneciente a la generación anterior del folk gallego, de este grupo coruñés puede decirse que resurgió de sus cenizas en los años 90, donde se produjo una especie de refundación, siempre de la mano de su líder, Bieito Romero. En su trabajo dedican especial atención al estudio de los cancioneiros así como a una labor de campo que se revela determinante también en las composiciones propias. La versión que de una de sus primeras piezas, “O son do ar”, realizó Mike Olfield, fue todo un espaldarazo a su carrera. La cantante Olga Cedrón dio sus primeros pasos en LNA.

Ialma

Elenco de pandeteiras surgido en Bruselas y constituido por gallegas hijas de emigrantes. Una de sus componentes, Verónica Codesal, ya puede presumir de haber actuado en Eurovisión, y por cierto que con éxito: lo hizo en 2003 como componente de Urban Trad, que representó a Bélgica. Quedaron en segundo lugar.

Sondeseu

La Orquesta Folk Sondeseu nace en 2001 del antiguo departamento de Música Tradicional de Escola de Artes e Oficios de Vigo, hoy denominado E-Trad (Escola Municipal de Música Folk e Tradicional). Se trata de una experiencia singular de fusión entre formación especializada, práctica escénica y música en comunidad. Su repertorio acoge piezas de la tradición oral de la música popular, con arreglos especialmente realizados para la formación por sus propios componentes y responsables de las distintas secciones:_ gaitas, percusión, zanfonas, violines, requintas y flautas de madera, canto, arpas y cuerda pulsada. Históricos músicos del folk gallego como Rodrigo Romaní y Anxo Pintos, corren al cargo de la coodinación y dirección de algunas de las mencionadas secciones de este elenco que se ha convertido en una cantera proveedora de gran parte de los más jóvenes valores de la música gallega.