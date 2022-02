La Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (Aavib) solicitará formalmente este lunes la firma de un Convenio de Buenas Prácticas a los regidores de Cultura de quince ayuntamientos de Mallorca, similar a los que ya tiene con los consistorios de Palma y Calvià.

Según ha avanzado esta asociación de artistas, se busca el acuerdo con Sóller, Valldemossa, Inca, Pollença, sa Pobla, Porreres, Esporles, Andratx, Algaida, Llucmajor, Son Servera, Binissalem, Felanitx, Santanyí y Marratxí.

Estos municipios han sido seleccionados por la Aavib tras realizar una evaluación sobre la capacidad municipal de realización de actividades relacionadas con las artes visuales, tamaño e infraestructura para poder cumplir con las buenas prácticas, señaló la asociación. «Muchos ayuntamientos no cumplen las buenas prácticas no porque no quieran o no tengan voluntad, sino porque no saben cómo, o no tienen la infraestructura o el personal para ello, especialmente los más pequeños. Esta quincena de municipios están en perfectas condiciones de poder cumplirlas. Los animamos a hacerlo», afirma el presidente de la Aavib, Álex Ceball.

La Aavib también está estudiando otro convenio con Manacor, después de que su Ayuntamiento se pusiera en contacto con la Asociación.

«La apuesta de la Aavib es invitar al poder administrativo de Balears a adelantarse al Estatuto Europeo del Artista, cuyo primer informe ya ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y en el que el gobierno central trabaja a toda marcha», añade la Associació.