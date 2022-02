Orgues i orquestres

Els aficionats a l’orgue poden començar i acabar avui escoltant bona música. El matí, a les 11.30 a Alaró, un recital de Miquel Bennasar; i l’horabaixa (20.30), a la parròquia de Santa Creu de Palma, un concert de Montserrat Torrent inaugurant el tercer Festival Internacional d’Orgue. Torrent oferirà demà diumenge altre concert, amb obres diferents, a Sant Francesc de Campos (18 h.).

Si el que ens interessa és la música simfònica, també podem tenir un dissabte ben musical. A les 12 a la Llar d’Ancians de Palma, un grup de corda de l’Orquestra Simfònica oferirà una sessió emmarcada dins el seu programa social, amb obres com Don Quixote, de C.PH. Telemann, Dues cançons populars d’Enric Pastor, Oblivion d’Astor Piazzolla, Saint Paul Suite de Gustav Holst i Libertango, també de Piazzolla. Un concert dirigit pel concertino de l’Orquestra, Smerald Spahiu.

També, avui horabaixa l’Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears oferirà el concert del segon stage del curs. La sessió posarà el punt final a una trobada en la qual, durant una setmana, els alumnes han pogut treballar de forma intensiva amb el director convidat, Miguel Romea. Es podran escoltar obres del Romanticisme alemany i francès, com per exemple la Simfonia número 4 de Johannes Brahms, el Concert per a violí de Felix Mendelssohn i l’Obertura Carnaval Romà d’Hector Berlioz. El concert serà a les 19h a l’auditori del Conservatori de Palma.