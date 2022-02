«La música de Bach trasciende lo humano y toca lo divino»

La reconocida organista Montserrat Torrent, que el próximo abril cumple 96 años, es la estrella invitada a la inauguración hoy en Palma de la tercera edición del Festival Internacional d’Orgue, organizado por la parroquia de Santa Creu. Será a las 20,30 horas en la iglesia y la entrada es libre

¿Qué es para usted el órgano?

Desde el primer momento el órgano fue un descubrimiento que me dio a conocer un repertorio muy encantador, para mí desconocido. Durante toda mi vida el órgano ha tenido una presencia muy importante, ha sido como el aire que respiro, sin él mi vida no hubiera sido la misma. No hubiera podido vivir sin el órgano.

¿Qué significó haber tenido una madre pianista, discípula de Enric Granados?

Tener una madre pianista fue para mí tener una luz que me atrajo y me abrió el sentimiento de que mi huella vital debía ir por el camino de la música. La fragancia de casa eran notas musicales que nuestros oídos recogían con mucho amor y ternura. Nos dio a las cuatro hermanas unos conocimientos y unas clases pianísticas de gran calidad. La oíamos tocar de una forma muy expresiva, de una forma especial. Era la poesía del piano. A veces se toca el piano muy mecánicamente, sin sentimiento y ella nos transmitió esa sensibilidad. Nos hizo querer la música, con rigurosidad y disciplina, pero con dilección.

¿Cómo le influyó ir a estudiar órgano a París?

Ir a París fue muy importante, fue el descubrimiento de un nuevo mundo de la interpretación. Yo sólo conocía un mundo del órgano lleno de deficiencias, ya que los instrumentos que pudieron superar la violencia de la Guerra Civil solo lucían carencias y mediocridad. Y de repente tenía ante mí unos instrumentos de ensueño. Fueron estancias duras, por la poca cuantía de las becas, pero provechosas hasta el último racimo. Esta experiencia fue la semilla que me llevó a promover la creación del órgano de Sant Felip Neri. Quería que Barcelona tuviera un órgano como es debido y me prometí que removería cielo y tierra para conseguirlo. Todo sueño necesita un despertar.

Estudió con otro de los grandes, Helmut Rilling.

Helmut Rilling me abrió otra puerta, para mí desconocida. Entrar en la simbología de los Corales de Bach, la cabalística sobre teologías, los innumerables símbolos de Bach. El poder interpretar lo que significa una música, por qué tiene el calificativo de sublime, de entender cada una de las notas y poderlas interpretar con su verdadera magnitud y trascendencia. Todo esto se lo debo a Helmut Rilling.

¿Bach es el más grande?

No cabe una duda, es el compositor con mayor grandeza. Pienso que su música, lo digo y lo reitero, trasciende lo humano y toca lo divino. Pienso en el final de la Pasión según San Mateo y me estremezco. La penúltima partita que tocaré en Palma tiene una grandeza y una profundidad tan enorme que hace que ningún otro compositor pueda llegar a esos niveles.

¿Qué opinión le merecen los órganos históricos que hay en Mallorca?

Yo soy una enamorada de los órganos mallorquines. Son instrumentos humildes, hechos con pocos medios, pero con una sonoridad muy característica, con la aparición de un segundo flautado de ocho pies en el órgano mayor convirtiéndose en una de sus características. ¡Los quiero tanto! He tocado muchas veces órganos de aquí, como el de Campos, el de la iglesia dels Socorrs, el de las Jerónimas… Estos días disfrutaré del órgano de la parroquia de la Santa Creu de Palma, restaurado y muy bueno, y ¡cómo no! me reencontraré con el de San Francisco de Paula, en Campos.

¿Cuál es su opinión sobre los órganos informatizados?

No entiendo un órgano informatizado. La sonoridad y nobleza de un tubo no la puede sustituir ningún ingenio moderno. No puede ir en contra de la naturalidad. Donde esté la vibración de una presión del aire y su expansión con su paso por una lengüeta no tiene ningún competidor.

¿Se puede conseguir con un órgano moderno el sonido de uno barroco?

Sí, seguro que sí. Todo depende del ingenio y conocimiento sobre todo del organero, que sepa las medidas de los tubos barrocos, que se inspire mucho en la sonoridad, que la armonización sea lo más fiel posible, quizás un resultado completo no, pero un 90% podría ser aceptable.

Todos los pianos suenan de forma muy parecida, en cambio los órganos son todos diferentes.

Cierto. Así que los organistas debemos adaptarnos a cada instrumento, conocer su color registral. Suelo exigir poder estar dos días antes del concierto para poder adaptarme e interpretar las obras con la máxima simbiosis y fidelidad al compositor; sentirme cómoda, descubrir todos los detalles que me ofrece el instrumento, la importancia de cada sonido, las combinaciones que podré hacer. Es todo un mundo, creo que es bueno y enriquece.

¿Qué siente cuando un alumno suyo pasa a ser organista de renombre?

Estoy muy contenta de que mis alumnos tengan renombre, muy feliz. Creo que sería un fracaso que, con los años que he dado clase, ningún alumno destacara. Me gusta que mis alumnos me superen y me hagan sentir realizada. Ahora son muy superiores a mí y no me avergüenzo, incluso les pido consejo y estoy orgullosa de ello.

¿Qué programa ha elegido para los recitales en Mallorca?

He elegido Bach, músicos anteriores a él y Mendelssohn, ya que pienso que éste último se interpreta poco.

¿Cuál es el órgano con el que se siente más a gusto?

Ahora mismo con lo que más me gustaría interpretar un concierto es con el de Sant Felip Neri de Barcelona, que de momento está a medio construir. Me gusta el del Palacio Real de Madrid, tiene sonidos con gran densidad, sin dejar de poseer dulzura.

¿Tocará el mismo programa en Palma y Campos?

No, pues el de Campos no tiene pedalier, así que allí interpretaré música antigua. En Palma solamente tocaré una obra de Cabanilles.

En Felanitx se conservan unas partituras de Cabanilles.

Sí, lo sé. En mi biblioteca musical tengo unas copias. Es este el motivo por el cual toco Cabanilles en Mallorca, debido a que creo que hay una relación entre Cabanilles y la isla.

Desde hace unos años tiene dificultades para oír bien. ¿Cómo le afecta a la hora de tocar?

Me afecta la carencia de oído, faltaría a la verdad si lo negara, pero ahora ya estoy acostumbrada, he aprendido a tocar en silencio y poder sentir la sonoridad de cada una de las notas, sentir los dibujos, las frases, dónde acaban, dónde comienzan, dónde hay que respirar .... Llego a disfrutar mucho, porque pienso que ahora mi interpretación suena llena, suntuosa y lo disfruto interiormente.

Leí una vez que usted no quería que tocaran el órgano en su funeral.

Cierto, no quiero que toquen el órgano, quiero que se cante gregoriano. Me iré al otro mundo sintiendo el gregoriano, que también es excelso, me gusta mucho y me da mucha paz.