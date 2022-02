Sebastián Pons crea la ropa del futuro para el Teatre Principal

Este año es muy importante para el diseñador Sebastián Pons. En junio cumple 50 años, 35 de ellos en la moda, y por primera vez ha creado un vestuario para una obra teatral, Tanatologia, una producción del Teatre Principal de Palma que se estrenará la próxima semana. Pese a que el reloj ya corre en contra, Pons recurre a su oficio y a sus años organizando desfiles para afrontar la presión ante este nuevo reto. Además, le ilusiona especialmente. Asegura que el futuro que plantea la obra de Xavier Uriz, dirigida por Carlota Ferrer, en la que los suicidios se han convertido en una pandemia y el Gobierno supervisa quién puede y quien no acabar con su vida, «no es tan lejano», por lo que ha creado un vestuario creíble, «sin hombreras de Mazinger Z», aunque con sorpresa final.

Queda una semana para el estreno de Tanatologia. Sebastián Pons llega al taller de sastrería del Principal para comprobar cómo van tomando forma sus diseños, con los materiales que ha elegido, en Barcelona, en tiendas de la isla y también en su propia «biblioteca de tejidos». Se declara un «forofo» de las telas y ha rescatado algunas en colores oro, plata y cobre que utilizó para la colección Primitivo y precioso de Muchache en 2018.

En la sexta planta del teatro, Maria García, Juan Cruz y Nuria Anguita están en plena faena, cortando, cosiendo a máquina, planchando... Junto a Azahara Juaneda componen el equipo que está haciendo realidad este vestuario, unos 20 conjuntos para siete intérpretes. La confección de un mono con una tela determinada les está dando problemas. Además, hay que colocar unas cremalleras, que no han podido ser las que Pons había pensado, pero Maria García le explica cómo lo va a solucionar... «Esto es ropa de teatro pero la están cosiendo como si fuera a estar colgada en una tienda. No hay nada falseado y todo esto es un arte», destaca el diseñador del trabajo que se está haciendo con el vestuario.

Hace casi un año que el Teatre Principal se puso en contacto con Pons para plantearle esta colaboración, aunque no se concretó hace muy poco. «Me sentí muy honrado de que una institución así, nuestra, te llame para esto», declara. Él había hecho sus «pequeñas incursiones» en teatro, pero no con esta envergadura.

Tanatologia ganó el X Premi Llorenç Moyà de Teatre de Binissalem. Se podrá ver en el Principal el viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Se presenta como una obra sobre el suicidio, la identidad y la memoria, con una cuidada reflexión sobre la vida y sobre la muerte. «Cuando leí la obra, me gustó mucho la temática y después ya conocí al equipo de sastrería y a la directora», explica Sebastián Pons.

El proyecto difiere de lo que suele hacer, pero las tablas en la profesión ayudan mucho. «Hacer una obra de teatro no es hacer una colección, es totalmente diferente, porque te tienes que regir por un guion y por lo que es la obra, y después hay una directora que es la que controla la psicología de cada personaje y la parte estética de la obra». Tras recibir indicaciones de Carlota Ferrer, Pons empezó «a hacer una búsqueda de formas y materiales y texturas» con las que planteó su propuesta.

«La obra está basada en un futuro no muy lejano. Cuando la lees piensas que esto podría pasar hoy mismo, porque hay cosas que ya están aquí», explica sobre su interpretación de Tanatologia. En cuanto al vestuario, Pons recuerda que en la moda de los años 60 del siglo pasado ya hubo lo que se llamó space age con la idea de que el futuro iba a ser mucho más futurista. «Nos pensábamos que iríamos en coches voladores, que todo el mundo iría vestido de color de plata y que volaría, era una ilusión, una idea muy fantástica. Estamos en el 2022 y los de nuestra generación también pensábamos que estaríamos en otro momento. Nos hemos dado cuenta de que el futuro es otra cosa. Es verdad que la tecnología juega una parte muy importante, pero nos hemos dado cuenta de que las raíces, las cosas de siempre no las dejamos atrás».

Por ello, una parte de la estructura del vestuario teatral consiste en coger los clásicos, las cosas sencillas, bien hechas, porque perdurarán en el tiempo, afirma el diseñador. «Y creo que el futuro tiene mucho que ver con la simplicidad, simplificar cosas y coger del pasado. Tengo la teoría de que el pasado, presente y futuro están a la misma distancia nostálgica. Ni el pasado es tan lejano, ni el presente es tan efímero ni el futuro es una cosa que no conocemos».

Además, la directora le pidió «ropa que tenga gusto a futuro, pero que nos la podamos imaginar en gente caminado por Nueva York, Copenhague, Londres o Barcelona», incide Pons.

En esta producción teatral, el diseñador está trabajando con un equipo grande, desde la dirección de la obra a la parte más técnica, como es sastrería, algo que a él personalmente le gusta. «No había mucho tiempo, teníamos que se realistas sobre hasta dónde podemos llegar, las cosas que podemos hacer. Me gusta empatizar con la otra gente: qué tiempo tenemos, cuántos somos, qué podemos hacer...», explica de esta primera colaboración con el Principal.

El equipo de sastrería comenzó a poner hilo a la aguja el 11 de enero. Pons había empezado con el diseño en Navidad. «Con la experiencia que tengo, estoy acostumbrado a trabajar bajo presión», asegura. Pero también había más cosas a su favor. «Es verdad que toda esta temática como futurista, en mi época de McQueen la tocamos mucho. McQueen era mucho de proyectar, de una visión nueva, de innovar en formas, volúmenes y materiales... Aunque yo ahora, para mi marca (Muchache), haya estando haciendo algo muy rústico y muy de aquí, porque estoy en otro punto, todo esto lo he tocado y lo tengo por mano». Pons no esconde, sino que remarca, la influencia en su ropa futurista del mencionado diseñador británico y también la de Balenciaga, la de Charles James, Gucci y Chanel, «porque el futuro será así. Ahora ya es así». «Estas marcas dejaron un legado, una historia, un savoir faire, unos códigos del vestir que han marcado la historia y esto perdurará, es muy difícil borrarlo», añade.

No solo para esta producción teatral, también en sus colecciones, Sebastián Pons aboga por la sostenibilidad. «Lo que hacemos no es sostenible, como no pongamos freno a muchas cosas, está clarísimo que nos vamos a pique, que la humanidad colapsará de alguna manera. En la moda tenemos que aplicar esto. Es el futuro, ya no comprar tanto, no comprar ropa tan llamativa, tan diseñada, porque te cansas antes; es volver a lo que hacían nuestras abuelas o madres, que se compraban la ropa pensando que les duraría más tiempo». Para él, el futuro será sostenibilidad, simplicidad de la prenda y materiales tecnológicos. Y ¿cómo cuadra esta teoría con la industria? Ante esta cuestión, Pons separa fast fashion de la moda de autor. «En el fast fashion nos venden ropa como si fuera de autor y no lo es, porque copian. Este sistema no está bien, porque compras porque es barato, porque solo cuesta 20 euros... Se estropea y lo tiras... Nos hemos malacostumbrado. Hay que volver a comprar menos y comprar mejor, que la ropa te dure más tiempo», insiste.

Y mientras confeccionan este vestuario, el diseñador tiene «demasiadas cosas entre manos» en este año de aniversario. Prepara un libro sobre su trayectoria, la nueva colección y más cosas que aún no quiere desvelar.