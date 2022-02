«Las convicciones se relajan cuando te haces mayor»

Laura Gost (Sa Pobla, 1993) acaba de publicar El món es torna senzill, su segunda novela tras el éxito en 2019 de La cosina gran. La mallorquina triunfó y se dio a conocer un año antes al ganar el Goya junto a Jaume Carrió por el cortometraje de animación Woody&Woody, un homenaje al gran cineasta.

¿Por qué en la adolescencia creemos que en la madurez el mundo será más sencillo?

Cuando eres joven, puede que te enfrentes a situaciones que te desbordan, pero esas mismas u otras más complejas las afrontas con mayor serenidad años más tarde. Es fruto del aprendizaje con las experiencias acumuladas. De adultos vamos incorporando herramientas que nos permiten simplificar hechos difíciles. El mundo se vuelve complicado, pero nuestro bagaje se convierte en la semilla de nuestra fortaleza. El punto irónico del título queda subrayado con la ilustración de Ignasi Font. Me enamoré de ella en cuanto la vi, con el tiburón y la chica con los manguitos.

La protagonista afirma que nada es tan grave ni irreversible. ¿Hay que relativizarlo todo?

Lo dice después de vomitar. Una cosa tan fisiológica e incluso escatológica como el vómito me ha servido para canalizar la idea de la reversibilidad en torno a los conceptos de plenitud y vacío. Esta es su forma de controlar el vértigo que siente ante su propia vida cuando se vuelve compleja, cuando comienza a crecer y los pilares de su mundo tambalean, haciendo frente a pérdidas y con la incorporación de vivencias que la vuelven más frágil.

Busca el control de forma continua. ¿Por qué hay gente que lo necesita tanto?

Al hacernos adultos, solemos consolidar algunas ideas, pero también es muy probable que vayamos incorporando dudas, incertidumbres. Nuestro suelo a veces parece menos firme debido a que existen muchos elementos que no dependen de uno, por la complejidad de la vida de la que hablábamos, de ahí que cada persona a su manera trate de hallar cierta sensación de equilibrio. Es humano buscar un reducto de estabilidad, placidez y seguridad, intentando controlar las situaciones difíciles.

¿Y cuándo huye de ellas?

Flirtea con el abismo cada vez que siente un exceso de control. Oscila entre dos pulsiones, algo que nos puede ocurrir a todos, porque una saturación de algo llega a ser un estorbo y queremos buscar lo contrario.

Las dicotomías aparecen a lo largo del relato. ¿Es la forma de la protagonista de reivindicar la libertad de elección?

Es principalmente el derecho a tener contradicciones durante nuestra vida, lo que nos hace ser un poco más humildes. Permiten ser conscientes de que algunas convicciones a las que te agarras cuando eres joven se relajan con los años, cuando te vuelves mayor. Te haces más tolerante e indulgente con tus propias equivocaciones, incoherencias y sentencias contundentes que luego no se corresponden con la realidad. Vivimos una época en la que a menudo abusamos de las categorías. En cambio, la protagonista tiene una actitud un poco irónica e indulgente con ella misma, siendo consciente de las fragilidades y claroscuros de su vida, lo que la hace humilde y creo que la humaniza.

¿Cuál es el papel de la madre y la abuela muertas?

Los diálogos que recrea con ellas son momentos entrañables de la novela. Cuando se acerca al abismo, a una situación oscura o autodestructiva, ellas hacen de contrapunto, porque le ponen los pies en la tierra y la conectan con su niñez. Aquí es donde aparece más la ironía, la relativización de las situaciones. Es como cuando estás en un momento solemne, muy serio, y de repente te entran ganas de reír, pero no puedes, por lo que las ganas aumentan.

Hay un guiño a Woody Allen y a La cosina gran. ¿Sin ellos esta novela no existiría?

Evidentemente todo lo que vas haciendo te conduce al lugar en el que estás. Woody&Woody y el cine de Allen han sido básicos y han acabado definiendo algunas maneras de crear los diálogos, imaginar situaciones y poner ese punto de ironía. La cosina gran me dio la seguridad para poder decir que soy capaz de escribir una novela. Hasta entonces solo había hecho relatos, además del corto y guiones teatrales, y con la primera aprendí a mantener la tensión narrativa. La de ahora es más adulta, más irreverente, con humor negro, dura y ácida en ciertos momentos, debido a que yo he hecho una evolución.

¿Es su consolidación como novelista o quiere continuar en otros ámbitos creativos?

Lo de la consolidación lo dirán los lectores, aunque escribiendo narrativa es donde me siento más completa. De todos modos, me encanta poder participar en las otras disciplinas artísticas, ya que trabajar en cine o teatro es una lección de humildad. Escribir una novela es una tarea solitaria y con un punto egocéntrico. Por el contrario, el guion de una obra teatral o una película es solo un papel que no sirve para nada si no hay un equipo detrás.