Eli Tulián prepara su debut teatral en Mallorca

Eli Tulián (Córdoba, Argentina, 1996) encarna la inteligencia artificial de la protagonista de Tanatologia. Su personaje «funciona a partir de algoritmos, es la máquina perfecta» en la producción del Teatre Principal que se estrenará el día 11. Pese a que esta actriz lleva años trabajando en teatro, este será su debut en la isla, adonde llegó de niña con su familia.

Tanatologia, de Xavier Uriz, presenta una sociedad futura en la que los suicidios se han convertido en pandemia y es necesario controlar institucionalmente quién puede poner fin a su vida. Pese a que la obra es futurista, Eli Tulián considera que se plantean cuestiones muy cercanas. «La muerte, el suicidio, la identidad, la memoria, este tipo de cosas tan profundas están hoy día tan en auge que a mí no me parece que la trama esté tan en el futuro, sino que son temas que están pasando y es bueno visibilizar, hablar sobre ello», comenta esta actriz.

Su personaje le entusiasmó desde el primer momento. Fue la directora de la obra, Carlota Ferrer, a quien conocía de algunos talleres artísticos, la que le propuso el papel porque consideraba que Tulián encajaba en él. «Es un texto precioso de Xavier Uriz, me encanta la profundidad de los temas que trata y sin pensarlo dije que sí», cuenta de esta oportunidad para debutar en el Principal.

Tulián, quien fue conocida públicamente cuando fue elegida Miss Baleares y posteriormente Miss World Spain 2017, comenzó a estudiar danza clásica en el Conservatorio de Mallorca y después completó su formación con teatro musical y arte dramático en la escuela de Víctor Ullate. Como actriz, destaca que lleva trabajando en obras desde adolescente, tanto en Madrid como en Londres.

Su trayectoria y los malos tratos

La actriz asegura que su paso por los concursos de belleza no ha condicionado su carrera. «No me ha cerrado ninguna puerta porque yo antes de ser ‘miss’ ya estaba en el mundo del teatro, de la danza, del espectáculo y ya tenía bastante experiencia». Tulián empezó su carrera artística con 14 años y tenía 20 cuando fue elegida miss. «Fue algo distinto que experimenté, que me abrió muchas puertas en el mundo de la moda. También lo llevé inteligentemente para que no me jugase en contra, diciendo que no a algunos proyectos o propuestas que igual sí me hubiesen afectado negativamente».

Utilizó su paso por los concursos de belleza para dar a conocer el proyecto social con el que estaba -y está- colaborando: la Fundación Ana Bella, que ayuda a mujeres maltratadas y que «hace un trabajo espectacular». La propia Tulián contó años atrás que había sufrido malos tratos, siendo muy joven. «Mi experiencia fue intensa, pero corta, y sé que hay mujeres que sufren situaciones muchísimo peores que la que he podido sufrir yo, y la sostienen además muchísimo más tiempo. Lo mío fue una experiencia también de niña inocente que necesitaba vivir para convertirme en la persona que soy hoy, una mujer adulta, y me sentí arropada por mi familia y mis amigos, he tenido suerte en ese sentido», recuerda.

Mientras ensaya para el estreno, la actriz, interesada en toda expresión artística, prepara una colección de sus cuadros para montar una exposición en Mallorca y está pendiente de proyectos audiovisuales. Tras residir en Madrid, ahora ha vuelto a la isla. «Cuando estoy en Mallorca no echo de menos ningún sitio de fuera, pero siempre que estoy fuera echo de menos Mallorca», comenta.