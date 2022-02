Eduardo Guerrero: "El flamenco hay que vivirlo sin límites pero con la mente bien despierta"

¿Sobre qué pilares se sustenta su ‘Faro’?

Faro nace de esa necesidad de sacar los espectáculos al aire libre. Es una gira que se concibe en un espacio espectacular y en un entorno muy apetecible. Empezó en 2017, en el norte, en el asturiano Faro de Peñas, y continuó por el Faro de la Cerda, en Santander, el Rompido de Huelva y otros faros más, cerrando la gira de aquel verano en mi tierra, en Cádiz. Finalizada aquella gira decidimos enfocar el espectáculo a un espacio escénico teatral, y convertir el escenario en tormentas y amaneceres, en partidas y alegres encuentros, en diferentes batallas, en el sonido del mar. Es un espectáculo que no tiene guion argumental, con el que directamente disfrutamos de palos flamencos y versiones de míticas canciones que se inspiraron en el faro, como Alfonsina y el mar o Mediterráneo de Serrat.

¿Qué le comentó Serrat al pedirle permiso para incluir su canción en la obra?

Cuando hablaba de Serrat siempre venía a mi mente su Mediterráneo, que no es su canción más interesante pero sí la más significativa, por lo menos para mi oído musical. Los artistas estamos siempre dispuestos y generosos, a la hora de compartir con otros creadores. Contar con Serrat fue maravilloso.

¿Es ‘Faro’ también su obra más significativa?

Sí, la considero una obra importante dentro de mi carrera. Acaba de representarse en la Expo de Dubái, donde hemos estado una semana, en el pabellón de España, con una acogida fabulosa. Es todo un orgullo poder llevarla ahora al Auditorium de Palma. Ahora mismo es uno de los espectáculos más requeridos por los programadores de teatro. Se vale de palos flamencos totalmente diferentes, como la caña, la alegría, las seguiriyas o la bulería, y para mí es donde se ve a un Eduardo Guerrero con su carácter y su personalidad, puesto que no está ceñido a ningún papel dramatúrgico y entonces puedes darle diferentes textos y formas. Son maneras totalmente opuestas de ocupar el espacio. En el fondo es un espectáculo en el que agradeces no tener ese guion argumental puesto que das libertad y rienda suelta a la sensación de un faro que transita con su luz por el mar y por diferentes calles.

En tiempos de oscuridad y de miseria, los de la pandemia, ¿qué faro guía a Eduardo Guerrero?

El faro de las ganas de ver al público, de saborearlo, de darle alegría, que acaben con gusto y que yo mismo también sienta ese gusto que tanto nos han prohibido en estos tiempos. Nos han acortado las alas aunque con las alas cortas aun nos queda mucha ala para seguir volando. Tras las sombras hay muchas luces así que empecemos a mirar a las luces y olvidemos de que existen sombras.

Usted gusta a puristas y vanguardistas. ¿Cómo se logra eso?

Yo soy bailaor de flamenco, no soy de otra disciplina, aunque transito por otras muchas porque me encanta la investigación y hablar del hoy. Yo no me subo para gustarle a alguien, me subo a hacer lo que a mí me gusta. Eso es lo más importante, cuando uno muestra su verdad es capaz de gustar a unos y a otros. Subo con la mente limpia, que es como a mí me gusta que venga el público al teatro. Siempre intento que la gente que nunca haya venido lo haga dispuesta a escribir su historia, y el que haya venido otras veces que venga dispuesto a escribir una nueva historia. Y el que sea súper fan de Eduardo Guerrero que venga a ver una nueva propuesta. Así se va generando una afición guerrerista.

¿El flamenco hay que vivirlo sin límites?

Sin límites pero con la mente bien despierta. Sin límites pero sin control puede llegar a ser un error. El flamenco tiene que estar desnudo, de mente, cuerpo y alma, sabiendo de dónde venimos, quiénes somos y adónde vamos. El hacia dónde vamos es bonito porque esa libertad solo te la puede generar el arte.

Se cumplen diez años de su primer espectáculo en solitario, 'De Dolores', en el Festival de Jerez. Una carrera que inició tras desarrollar papeles principales en las compañías de Aida Gómez, Eva La Yerbabuena, Rocío Molina o el Ballet Nacional de España. ¿Qué es lo que no hay que olvidar cuando uno da sus primeros pasos en el mundo de la danza?

No hay que olvidar los principios, que esto es una carrera de fondo, que nunca termina, y que hay muchos obstáculos que superar, pero una vez superados encontrarán otro aliciente para buscar el siguiente obstáculo y también salvarlo.