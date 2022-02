El concierto de Miguel Ríos y The Black Betty Trio en el Auditorium de Palma programado para este sábado 5 de febrero se ha aplazado al próximo día 13. Así lo acaba de comunicar el promotor del concierto, que señala que "un miembro de la banda de Miguel Ríos ha dado positivo en Covid-19". Moon World se disculpa por "los posibles inconvenientes que esto pueda ocasionar" y ofrece una dirección para dudas: atencioncliente@auditoriumpalma.com

De vuelta de todo, Miguel Ríos anunció su retirada hace once años. Ahora, con Un largo tiempo, ha vuelto a la carretera, dispuesto a darse él mismo el homenaje que se merece. Una gira con The Black Betty Trio que presenta un novedoso formato acústico y en la que también repasa sus grandes éxitos renovados. Diez canciones nuevas, las de su nuevo disco, que interpretará en Palma, finalmente el día 13, junto a Luis Prado y Edu Ortega. Inquietudes y anhelos en boca de un Grande del rock, sin pelos en la lengua, siempre rebelde. Un concierto de contrastes, de canciones, con una voz pletórica y unas potentes melodías que querrán destacar al desnudo. Puro rock and roll conjugado con piano, violín y algún arreglo de cuerda.