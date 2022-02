Avui, a Palma, dos interessants concerts

Avui horabaixa, l’Auditòrium de Palma (20h) acollirà un nou concert de la temporada regular de la Simfònica. En el programa inicialment previst a principi de temporada, s’anunciava la interpretació de Carmina Burana, l’espectacular obra de Carl Orff. Ara bé, per motius derivats de la pandèmia que dificulten poder comptar amb una coral gran, aquesta partitura s’ha deixat per més endavant i en el seu lloc s’ha triat un grapat de peces vocals i instrumentals de Mozart, Vivaldi i Falla, interpretades per la soprano, Julia Lezhneva i el pianista Andreu Riera, que, junts faran una versió de la sempre subtil, compromesa i aconseguida ària de concert que Mozart compongué amb el títol de Ch’io mi scordi di te?. Però no serà aquesta l’única cançó que farà la Lezhneva, ella i l’orquestra també oferiran Agitata da due venti i Sposa son disprezzata, totes dues de Vivaldi. A la segona part, les dues suites d’El sombrero de tres picos de Falla, ara amb l’orquestra sola, dirigida pel seu titular Pablo Mielgo.

Una hora abans (19h), a l’Auditori del Conservatori, la Big Band de la institució Superior de Música, una formació gran i que es dedica a interpretar i difondre la música de jazz, oferirà un concert amb motiu del primer stage del curs 2021-2022. El concert serà la cloenda d’una trobada en la qual, durant quatre dies, els alumnes hauran pogut treballar de forma intensiva amb el director convidat, Toni Cuenca. En el programa, peces clàssiques del gènere, escrites per compositors com Dizzy Gillespie, Billie Holiday o Stevie Wonder, entre d’altres.