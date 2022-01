Espora Records programa una fiesta en Es Gremi para presentar sus próximos lanzamientos

El sello discográfico Espora Records presentará el 13 de febrero en Es Gremi los cinco lanzamientos que tiene programados para los próximos meses, en el transcurso de una fiesta en la que cada grupo ofrecerá una actuación de 30 minutos. El cartel lo conforman las bandas Primera Mort, Jane Yo, The Greuge, Bilo y El Día Eléctrico.

El año 2021 ha sido el de la reactivación de Espora Records, un año en el que el sello mallorquín volvía con fuerza a la senda de las ediciones discográficas con nuevos discos de The Mitchums, Urtain, Psiconautas y Poomse y co-ediciones con otros sellos para sacar adelante el single de debut de Sofia y el nuevo disco de Los Bélmez. Tres bandas ya de la familia, dos que se incorporan y una colección de 3 álbumes de vinilo, un single también de vinilo, un CD y un single digital. Discografía muy bien posicionada en las listas de lo mejor de Balears del año y con la canción Llévame Lejos de Urtain como mejor canción del año según los seguidores de la revista digital Mallorca Music Magazine.

“Y el año 2022 se presenta cargado de novedades. Empieza un poco tarde debido a Ómicron, pero ya se desvela el calendario de lanzamientos que Espora Records tiene preparado para este primer semestre del año. Cinco lanzamientos discográficos para los próximos 5 meses y un nuevo single digital de Urtain antes de grabar su nuevo disco en directo en el Teatre Principal de Palma en el mes de junio. Entre los lanzamientos 3 bandas nuevas que se incorporan al sello por lo que la familia Espora no para de crecer”, adelanta Pinxo, el responsable de Espora.

El primero de los lanzamientos previsto es el EP de debut de Primera Mort, el proyecto personal de Narcis R.E. Este EP lleva por título "Joven parado de pelo largo" y se presenta en formato cassette y digital con 4 canciones. En la cara B de la cassette se incluyen 3 demos de lo que podrían llegar a ser parte de sus nuevos temas en un futuro. Todavía no hay fecha definitiva de publicación, pero debería estar disponible a lo largo del mes de febrero.

Posteriormente, el 3 de marzo, verá la luz por fin el nuevo disco de Jane Yo: From Now On. Este será el primer larga duración de la banda, tras dos EPs, y el primero en limitadísima edición en vinilo 12". Un esperado álbum del secreto mejor guardado de la escena alternativa mallorquina, que, aunque aún queden unos días para su lanzamiento, se podrá adquirir en primicia en la fiesta presentación del 13 de febrero.

En el mes de abril se podrá disfrutar del disco de debut de uno de los grupos que se han incorporado recientemente a la familia Espora: The Greuge. 8 canciones de rock oscuro, contundente y muy personal. Un disco grabado en 2021 y que ya se fue cocinando desde 2020 cuando los descubrimos en el concurso Pop-Rock del ayuntamiento de Palma. Desde entonces las canciones han ido creciendo y ahora están preparadas para ver la luz en formato álbum y presentarse en directo.

Para mayo está previsto el lanzamiento del nuevo disco de Bilo. Un delicioso disco de pop psicodélico y aromas mediterráneos grabado a fuego lento desde 2018 año en que editaron su segundo EP Mahatma-Cartney. El disco lleva por título Just a Game y se presentará en una limitada edición en vinilo de 12”. Hasta entonces podemos disfrutar ya de su single de adelanto Catch the Fool y próximamente presentarán nuevo single para amortiguar la espera hasta el álbum.

Por último, para cerrar el primer semestre, se espera tener ya listo el nuevo disco de la última incorporación a Espora Records, El Día Eléctrico. La formación actual de esta banda de electro-pop liderada por David Fernández lleva meses trabajando en su nuevo disco, un disco repleto de paisajes sonoros, como si de una banda sonora se tratase, y que quiere presentarse en flamante y brillante disco de vinilo. Aún falta mucho para poder escuchar el resultado final pero el 13 de febrero tendremos un “tast” de cómo suena.