Peggy Gou, una de las DJ más aclamadas del momento, actuará este verano en el Mallorca Live Festival. La productora y DJ coreana visitará el Antiguo Aquapark de Calvià el viernes 24 de junio y encabezará el cartel de artistas electrónicos del evento, que ya había anunciado la presencia del legendario Jeff Mills (sábado 25) y The Blessed Madonna (domingo 26), entre otros destacados nombres de la escena.

En los últimos años pocas artistas han causado el impacto de Peggy Gou. Es una de las DJ más reconocidas y reconocibles del mundo, fundadora del sello musical y de diseño Gudu y una entusiasta colaboradora con una familia de creativos inconfundibles.

Convertida ya en un icono de la cultura de club y la moda, su instinto creativo y espíritu curioso la podrían haber llevado en muchas direcciones. Sin embargo, ha condensado sus distintas pasiones en una celebración de la música electrónica y la cultura alternativa. Una visión personal que ha calado hondo a nivel mundial.

Desde su debut en 2016, Peggy Gou mostró una habilidad natural para captar la calidez, la alegría y la libertad del legado del house y el techno. Con una serie de arrolladores lanzamientos convertidos en éxitos internacionales —Gou Talk, It Makes You Forget (Itgehane), Starry Night y Jigoo (junto a la leyenda de la música house norteamericana Maurice Fulton)—, Gou se ganó el favor de la crítica (Pitchfork, Billboard, The Guardian, The New York Times y FADER) y acabó protagonizando portadas de revistas de música y moda.

La confirmación de Peggy Gou es una muestra más de que Mallorca Live Festival 2022 será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta de calidad al margen de géneros, estilos musicales o procedencia geográfica.

La primera jornada, el viernes 24 de junio, C. Tangana encabezará un cartel en que contará además con la presencia de la misma Peggy Gou, Izal, Kase O. Jazz Magnetism y Rigoberta Bandini, entre otros.