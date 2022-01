Octavi Pujades y Mireia Mambo han presentado hoy en Palma el musical El Guardaespaldas con motivo de las representaciones que realizarán del 23 al 27 de febrero en el Auditorium. La obra, en la que los dos protagonistas interpretan a Frank Farmer y Rachel Marron, está basada en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de largometrajes como El imperio contraataca o El arca perdida) e interpretada por Kevin Costner y Whitney Houston, que este año celebra su treinta aniversario. Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone y producido por LETSGO, productora y promotora de títulos como la saga The Hole, Dirty Dancing y El jovencito Frankenstein.

En la obra, como en el famoso filme, Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse.

Durante su dilatada carrera, Octavi Pujades ha protagonizado series como “Mesa para Cinco” (2005, la Sexta”, “LaLola” (2006, Antena3), “Sexo en Chueca” (2011, la Siete), “Ciega a Citas” (2014, Cuatro), “Centro Médico” (2016-2018, La1) o “Cuerpo de Élite (2018, Antena3), así como los largometrajes “El Clan” (2012,Jaime Falero), “Gallino, the Chicken System” (2012, Carlos Atanes), “Colisión” (2015, Marc Fàbregas) o “Los 22 Ángeles” (2016, Miguel Bardem). También ha tenido papeles importantes en otras series como Paraíso, el Auténtico Rodrigo Leal, el Cor de la Ciutat, A Tortas con la Vida, Herederos, Fago, Planta 25, Hay Alguien ahí, Piratas, Palomitas, Chessboxing, La Riera o Amar es para Siempre, y también en películas como Lisistrata, Slam, Tres Bodas de Mas y la tvmovie El Precio de Éxito, además de multitud de apariciones en otras series y largometrajes. No ha sido menos activo en teatro, donde coprotagoniza en 2009 “Tres”, de Juan Carlos Rubio, con la que giran durante dos años y hacen temporada en el teatro Lara de Madrid, “Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí” (2013), comedia musical dirigida por Israel Reyes adaptando la película de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, “Orgasmos, la comedia” (2015), de Dan Israely, dirigida por Josep Salvatella y Óscar Contreras, “Dignitat” (2018/2019), drama político escrito y dirigido por Ignasi Vidal, y “Oh, Mami!” (2019), comedia sobre sexualidad femenina escrita por Oriol Vila y dirigida por Vila y Raquel Salvador.

Por su parte, Mireia Mambo es una actriz, cantante y bailarina nacida en Barcelona, con raíces en Guinea Ecuatorial. Desde temprana edad pasó por diferentes disciplinas como las artes marciales o el patinaje sobre hielo, pero siempre atraída por la música comenzó su formación en las escuelas de danza de Charlie Hussey, ‘Broadway’ y ‘Relevé’, en Madrid. En su búsqueda de crecimiento profesional, recibió una beca para completar su formación integral de teatro musical en el centro Performers College de Inglaterra. Tras graduarse sus créditos sobre el escenario incluyen: Ragtime; Sueño de Una Noche De Verano (ambos en Regent’s Park OAT); Charlie y La Fábrica de Chocolate (Theatre Royal Drury Lane); Deloris en Sister Act, El Musical (gira española); Camilla en Scaramouche (Teatre Victoria); Motown, El Musical (Shaftesbury Theatre); Evita (Regent’s Park OAT); Rosalía, cover María en West Side Story (Leicester Curve). Y más recientemente, Dynamite/Cindy Watkins en Hairspray (London Coliseum).

Frente a la cámara, Mireia interpretó el papel de Bika, en la primera temporada de “Servir y Proteger” para Televisión Española. Y participó en la adaptación de imagen real por Disney de Aladdín, dirigida por Guy Richie.