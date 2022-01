Joan Carles Bestard actuará en dos capítulos de la última temporada de ‘Cuéntame’

El intérprete mallorquín Joan Carles Bestard participará en la última temporada de la histórica serie televisiva Cuéntame cómo pasó, que lleva dos décadas en antena en TVE. Aparecerá en dos capítulos dando vida a «un papel secundario en dos escenas muy fuertes que están relacionadas con un atentado terrorista». Nada más puede avanzar sobre este personaje, debido a que todavía no han empezado a rodar la que será la temporada número 23, aunque transcurrirá durante la década del inicio de siglo, por lo que el atentado podría ser uno de los cuatro del 11M en Madrid en el año 2004.

Bestard aún no ha podido leer el guion con los diálogos que debe aprenderse, pero no será largo, ya que «se trata de un personaje de situación». No tuvo que hacer un cásting para acceder a la famosa serie protagonizada por la familia Alcántara porque su agencia de representación, Acción Actores, lo gestionó todo, explica quien también ha participado en otras series televisivas a nivel estatal, como La que se avecina y la aún sin estrenar Los herederos de la tierra, de Netflix.

La temporada 22 de Cuéntame comenzó el jueves pasado y en estos 20 años ha alcanzado los 400 capítulos. La historia transcurre ahora a principios de los 90 y cada uno de los Alcántara es partícipe de un acontecimiento de aquella época. En esta emisión aparecen nuevos intérpretes y los clásicos Imanol Arias y Ana Duato.

En cuanto a Bestard, además del rodaje, tiene en la agenda de este año continuar con el vodevil Un caramull d’embulls, ya que la obra estrenada la pasada Navidad girará por toda Balears el próximo estío. Y también está preparando «una revista de variedades con Trui Teatre, por lo que va a ser un verano dedicado a la comedia», concluye el actor mallorquín.