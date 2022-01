"Más que feministas, creo que mis letras hablan de lo humano, de lo social, de lo que siente uno"

Sofía Gabanna (Buenos Aires, 2000) es una figura emergente en el mundo de la música urbana. Con sus letras habla de empoderamiento, de hacerse valer, quiere que sus canciones aporten un mensaje e inspiren a otros. Se plantea su carrera a largo plazo y le gustaría explorar otros estilos, que no tienen nada que ver con la música urbana. No tiene prisa para ello y asegura que es perseverante en el trabajo. Es la hermana pequeña de Nathy Peluso y dice que solo le molestan las comparaciones cuando las hacen para menospreciar su trabajo. Hablamos con ella antes de su actuación en ses Voltes, invitada a la Gold Battle Mallorca, competición de freestyle organizada por Full Rap Mallorca y el área de Cultura del Ayuntamiento de Palma.

-Hay poca mujer ¿es normal en la música urbana?

-Es normal, yo empecé hace poco a ir a bolos y a tratar esta escena en vivo y cuando voy hay muy pocas, a lo mejor alguna mujer fotógrafa o que está con los técnicos de sonido, pero es minoritaria.

-Y eso que están saliendo más mujeres a la escena de la música urbana...

-Sí, empieza a haber muchas más que antes, menos mal, pero aún están subiendo las escaleras, aún queda un largo trecho... Poco a poco estamos consiguiendo cosas.

-Y en este panorama, ¿se siente estandarte o un referente?

-Sí, lo que pasa que lo hago de una forma tan natural que a veces no me planteo lo que estamos haciendo, pero está claro que formo parte de este movimiento, en el que estamos todos al final, de la mejor forma posible y con mucha esperanza de que sirva de algo, con todo el trabajo que hago.

-Sus letras son muy reivindicativas, feministas…

-Más que feministas creo que hablan de lo humano, de lo social, de lo que siente uno y de la catarsis que puede llegar a hacer que otras personas se sientan identificadas, ya sea mujer u hombre. Sí que muchas veces hago hincapié en que, como yo soy una mujer y hablo de mí, soy poderosa, que yo valgo por mí misma. Porque está claro que cualquier persona, seamos quien seamos, lo primero que debemos saber es quién somos y qué valemos... A partir de ahí, estando en la sociedad que estamos, es una reivindicación, porque no es lo normal y se escucha como algo extraordinario, algo que se sale de lo norma. Pero yo lo veo muy natural , porque es algo que practico día a día y me alegra saber que otras personas se animan por escucharme o están haciendo lo mismo que yo para poder prosperar en esto. Sí que creo que mis letras no están enfocadas a propósito al movimiento feminista ni a ningún tipo de reivindicación política, pero sí que al final, cuando hablamos, decimos nuestras ideas y todos las asocian a un tipo de movimiento o idea…

" Me gustaría en el futuro ir diluyendo por otras ramas, fuera de lo urbano: tango, blues, jazz, salsa, lo que fuese…

-La música urbana es muy amplia ¿cómo define la suya?

-Yo ahora mismo hago rap, pero me gustaría en el futuro ir diluyendo por otras ramas, fuera de lo urbano: tango, blues, jazz, salsa, lo que fuese… Pero son estilos que requieren mucho tiempo para desarrollarlos y ahora estoy entrando en la escena, no me puedo dividir. Pero la vida es muy larga y yo, que me quiero dedicar a la música, pienso hacer mucha música. Por ejemplo, trap o drill, que son estilos de la música urbana, yo no los controlo, ni sé todavía… Yo quiero hacer sobre todo lo que consiguieron raperos conmigo, que se identifiquen con mis canciones y se puedan sentir no tan solos. Eso es lo que intento conseguir, que se sientan menos solos y se identifiquen, y que sientan una libertad de poder expresarse quien sea y como sea, de una forma artística.

-¿Quiénes son sus referentes musicales?

-Es algo muy largo, podríamos estar muchas horas, porque cuando empecé no fue con nada de lo que me estoy dedicando ahora. Empezó siendo flamenco, clásico y bailando, porque pensaba dedicarme a eso en un futuro. En la adolescencia hubo una rotura y me fui a otra cosa y descubrí a Violadores del Verso, Nach, Canserbero, también norteamericanos como Tupac, mujeres como Foxy Brown, Lil’ Kim, mil raperos que han ayudado a que me encante el rap, sobre todo por las letras y por su forma de hacerlo tan distintas, me arraigué a ese estilo sin pensarlo, tomé esa decisión muy a gusto.

-¿El cambio de estilo se lo plantea a largo plazo?

-Me gustaría pensar que no, pero es verdad que para blues o jazz, igual necesito diez años, hasta que termino de asentar lo que estoy haciendo ahora, estudio y aprendo estilos que quiero hacer, lleva un tiempo. Pero no me parece tan lejos, como me gusta, no me importa ir esperando, poco a poco. En el trabajo me considero muy perseverante porque, como me gusta tanto, no me importa esperar o tener paciencia. Luego merece la pena.

"Nathy Peluso mi hermana, la amo y la verdad es que me gustaría compartir mucho más con ella porque las dos nos dedicamos a esto"

-¿Le molesta que siempre se mencione que es la hermana de Nathy Peluso?

-La verdad es que no. Me molesta que lo hagan de una forma que denigre mi trabajo o que menosprecie o inferiorice lo que hago, tanto comparándome con ella como con cualquier artista. Es mi hermana, estamos en la misma familia, tenemos los mismos papás y gracias a ellos somos quienes somos, nos han inculcado música, baile, siempre una gran formación cultural y es normal que las dos hayamos acabado dedicándonos a lo mismo. No me molesta, es mi hermana, la amo y la verdad es que me gustaría compartir mucho más con ella porque las dos nos dedicamos a esto y estamos muy separadas.

-Volviendo a sus letras, da la sensación de que no busca simplemente hacer una rima.

-La rima, al final, se ha hecho muy superficial: por rimar, digo lo que sea, o por sacar una canción. A veces tengo muchas ganas de escribir, soy como un depósito que se va llenando y si no, explota... Pero a veces eso hay que aguantarlo, porque igual me encantan canciones, pero no me sale la letra como lo quiero hacer y no me conformo fácil. Eso hace que yo escuche mi repertorio y diga ¿puedo hacerlo mejor? Sí. Me gusta porque estoy satisfecha con lo que saco. Lo que yo busco es que cuando me escuche, encontrarme. Me gusta dar un mensaje. Tardo mucho en darle una forma a la canción y que me guste. Pero es bueno, porque dentro de esos descartes, te encuentras y te descubres. Creo que es muy importante decir algo, el mensaje, transmitir algo. La música siempre nos va a hacer sentir y si encima podemos acompañar de un mensaje, es increíble.

-El rap está pasando por un buen momento.

-Sí, es como un resurgir, no lo suficiente, creo que siempre ha estado entre las piedras… Tiene rachas y esta le tocó una buena y ojalá sea como un push up para que se pueda poner en un nivel que no sea low cost… Siempre lo urbano lo relacionan con la calle y la calle a lo marginal, y lo marginal a algo malo, por lo tanto, el rapero nunca va a ser aceptado por la sociedad como una persona normal. Es difícil que acepten el rap como algo bueno, pero sí que poco a poco se va haciendo más grande la escena urbana y hay más de todo.