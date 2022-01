De Shakespeare a les 1001 nits, passant pels fiordos

Avui horabaixa en el Trui Teatre de Palma (20h) i demà a l’Auditori de Manacor (19h), la Simfònica presenta un programa molt atractiu, apte per a tots els gustos i públics.

Per començar la sessió ens toparem amb l’Obertura Fantasia sobre Romeu i Julieta de Txaikovski, una partitura en la qual el compositor alterna drama i lirisme, per compondre vint minuts de tensió musical molt inspirats. Després un referent: el Concert per a piano i orquestra de Grieg, una obra en la qual el mestre noruec fusiona elements de la música popular del seu país amb la tradició musical romàntica europea. En aquest concert, Grieg ens fa caminar acompanyats de melodies molt inspirades, efectes sonors, diàlegs entre instruments i jocs perfectes cromàtics.

L’obra en qüestió s’inicia amb un redoble de timbals per després donar pas a uns compassos enèrgics en els quals el piano es mostra contundent. En el segon moviment, el lirisme s’apodera de la situació i ens topam amb un Adagio d’aquells que corprenen. Deliciós, absolutament deliciós. I per acabar una dansa pròpia del país nòrdic amb, fins i tot, sons que imiten un curiós instrument de la música popular, el hardanger, un violí que té unes cordes auxiliars que provoquen harmònics curiosos.

I a la segona part, el gran Poema Simfònic que Rimski-Kórsakov dedicà a Scheerazade, una de les esposes del despòtic i sanguinari sultà i l’única que aconseguí salvar la vida, contant-li durant mil i una nits una història enigmàtica i sorprenent cada vespre.

A Scheerazade, el compositor rus ens fa veure i viure musicalment el vaixell de Simbad, les tempestes prop dels penya-segats, les festes als palaus de Bagdad i el caminar del Príncep Kalendar a la recerca de la veritat. Tot això a través de l’ús dels «leit motiv», que són petites píndoles musicals associades a cada un dels personatges.

Concert interessant, amb música variada, tota ella escrita en el segle XIX i amb el valor afegit de poder escoltar la pianista Judith Jauregui i veure de prop una de les directores actuals amb més projecció internacional, la colombiana Lina González-Granados, directora/assistent de l’orquestra de l’òpera de Los Ángeles.