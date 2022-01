Juanito Percha: "En el rock'n'roll solo quedamos los viejos, no hay renovación"

«En el rock’n’roll solo quedamos los viejos. No hay renovación, no se ha producido un relevo», afirma Juanma López (Jerez de la Frontera, 1965), figura clave de la Mallorca musical de los años 80, cuando estuvo al frente de Juanito Percha y Los Colgaos. «Fuimos los primeros», apunta en referencia al grupo con más pegada de aquella generación de bandas rockabillys que se hicieron fuertes en locales como El Corcho de Gomila. Cuatro décadas después, el cantante y guitarrista, residente en la isla desde que tenía tres años, continúa sobre los escenarios. El próximo sábado 22 de enero, a sus 57 tacos, se presenta en Es Gremi, con los Juanito Percha & The Stingrays.

«Hacemos un rock bailable, divertido, que llega a todo el mundo. En el repertorio hay temas de Chris Isaak, como el Blue Hotel, de Sam Cooke y mucho Elvis. No soy un rockabilly talibán, no me cierro a nada, pero mi referente es Elvis. Lo siento, pero es así», comenta.

A Juanito Percha le acompañan actualmente los Stingrays, banda que toma su nombre de un modelo de Chevrolet y en la que figuran Ferran Espinar (guitarra solista y coros), Pedro Suñé (batería) y Juan Manuel Hernández (bajista). «Llevamos cinco años juntos y tenemos la tarea pendiente del disco. Lo grabaremos en este 2022», apunta.

Una «aventura en solitario», tras dejar su anterior proyecto, el de los Mad Rumblers, le sirvió a Juanma López de aprendizaje, aunque el ejercicio no fue fácil: «Actué un tiempo solo, y fue duro. Ya no me apetece. Pero de ahí ha salido el repertorio que ahora defiendo».

Protagonista de la Movida palmesana de los 80, guarda numerosos recuerdos y anécdotas de aquellos días: «Me sorprende, gratamente, que aun se acuerden de Juanito Percha y Los Colgaos. Fuimos los pioneros del rockabilly en Mallorca. Después de nosotros salieron rockabillys de hasta debajo de las piedras. Pero al principio, cuando yo llevaba mi tupé y mis patillas, no había nadie».

«Estuvimos en aquella Gomila, un hervidero de punkis, rockeros y heavys —continúa —. Nosotros ensayábamos, como podíamos, en un trastero de El Corcho, el único sitio donde ponían rockabilly. A los rockabillys, con nuestras chupas, no nos dejaban entrar en ningún local. Nos veían como unos metebullas, éramos unos apestados».

El desaparecido Toni Reynés pronto se fijaría en Juanito Percha y Los Colgaos. Los descubrió en El Corcho, los metió en su local de Can Estrella y les consiguió los bolos. Su momento de gloria les llegó en verano del 89. Quedaron segundos en el VII Concurs Pop Rock, con 7,91 puntos, muy cerca de los ganadores Susie Q (con 7,99 puntos), y dos meses después actuaron en las fiestas de Felanitx, en el que fue uno de sus mejores conciertos, reconoce el cantante y guitarrista.

«Para nosotros tocar en Felanitx era como si nos fuéramos a Las Vegas. Compartimos cartel con Héroes del Silencio. No los conocía ni dios. Solo les vieron cuatro gatos, y a mí su música me pareció muy extraña. En el backstage nos metieron en un cuartucho, y allí nos dijeron que tocaríamos los últimos, porque Loquillo, que actuaba de cabeza de cartel con Los Trogloditas y que nos miró por encima del hombro, no quería cantar tan tarde. Después de Loquillo aquello estaba lleno. Eran las 05 de la madrugada. Fue una pasada», recuerda.