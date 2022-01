El artista mallorquín René Mäkelä, reconocido por exponer en las principales galerías internacionales y por contar con numerosas estrellas del deporte, el cine, el ámbito social o la música entre su extraordinario catálogo de coleccionistas, creó a principios del año pasado Mäkelismos Brand, marca que con su obra Skull Basquiat Tribute 3D inicia ahora una estrategia innovadora que multiplica los beneficios para los compradores.

"Es la primera marca de este ámbito que, a partir de producto artístico y de moda ya consolidado, ofrece a los coleccionistas de criptoarte, un plus con elementos físicos exclusivos, lo que multiplica el valor de cada adquisición", explican en un comunicado.

Mäkelismos Brand nació en febrero de 2021 para “acercar el arte y democratizarlo en todos los ámbitos de la vida”, de ahí que su claim sea Art Emotion/ Art in Motion. Desde entonces la marca comercializa obras de arte originales o reproducciones en diferentes formatos, elementos de decoración y camisetas, sudaderas y complementos de moda que han cosechado gran aceptación desde su lanzamiento en sus puntos de venta físicos y online.

Todo ese concepto innovador bebe inicialmente de las reconocibles obras del artista mallorquín René Mäkelä, distinguido por exponer en galerías de Los Ángeles, Miami, Nueva York o Ibiza, pero también por ser el artista de cabecera de personalidades como Madonna, Cara Delevingne, Matt Kemp, Cam Newton, Austin Rivers, Manny Machado, Antoine Griezmann o el propio Papa Francisco. Todos ellos cuentan con una pieza única de arte de un pintor cuya marca profesional ahora da el salto al universo NFT para ofrecer al público piezas, no solo únicas, sino también indivisibles, indestructibles y verificadas.

La obra Skull Basquiat Tribute es la elegida por Mäkelismos Brand para comercializar en la plataforma Opensea. Se trata de una creación que la estrella de la NFL Cam Newton pidió expresamente al mallorquín, en la que realiza un homenaje al pintor Jean Michele Basquiat a través de diferentes elementos de una obra sobre lienzo que, a su vez, son muchas obras en una.

Este primer lanzamiento en el entorno cripto consiste en recrear en 3D todos esos elementos que conforman un universo único en el que perderse. Desde la firma de arte y moda se ha trazado una pionera estrategia de lanzamiento donde los compradores pueden obtener, además del valor del NFT, un plus en forma de obra de arte única física en formato vitra (soporte ignífugo y duradero), reproducciones exclusivas en lienzo firmadas y numeradas por el artista, o wearables de la propia obra en forma de sudadera. En definitiva, una experiencia de compra on y off completa que incrementa el valor de cada una de las adquisiciones al contar con doble respaldo de autenticidad y exclusividad en formato físico y NFT.