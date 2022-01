Rihanna, ¿por qué no canta desde hace cinco años?

Da igual que pose enamorada como una quinceañera junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky, o que cuelgue una sentida fotografía rindiendo homenaje a su primo, Tavon Kaiseen Alleyne, asesinado a tiros hace poco más de cuatro años. Cualquier 'post' que Rihanna comparte con sus 115 millones de seguidores en Instagram siempre genera la misma retahíla de comentarios: ¿para cuándo un nuevo disco?

Desde que a principios de 2016 editara el muy aclamado 'Anti', su octavo elepé hasta la fecha, la estrella solo ha colaborado de forma puntual con Kanye West (en la controvertida 'Famous'), Calvin Harris ('This Is What You Came For'), Drake ('Too Good'), Mike Will Made It ('Nothing Is Promised'), Future ('Selfish'), DJ Khaled ('Wild Thoughts'), Kendrick Lamar ('Loyalty'), N.E.R.D. ('Lemon') y PartyNextDoor ('Believe It'). Y aunque tampoco habría que olvidar que puso voz a 'Sledgehammer', el tema principal de la película' Star Trek: Más allá', estos pequeños lanzamientos, a decir verdad, han sabido a poco a sus fanáticos. Todos, sin excepción, anhelan un álbum propio que vuelva a posicionarla en la cima de las listas de ventas.

La más rica

Aun habiéndose alejado de los estudios de grabación, la de Barbados ha aprovechado este hiato creativo para reinventarse como empresaria que torna en oro casi todo lo que toca. Sin ir más lejos, en 2017 lanzó junto al lujoso conglomerado multinacional francés LVMH la inclusiva línea de maquillaje Fenty Beauty, que generó más de 550 millones de dólares en sus primeros 12 meses de vida. Y apenas un año después, se adentró en el mundo de la lencería con la exitosa marca Savage X Fenty. En su historial de emprendedora solo ha habido un pequeño descalabro comercial: Fenty, la firma de moda de alta gama que fundó en mayo de 2019 bajo el auspicio de LVMH, y que dejó de producir prendas en febrero de 2021 debido al impacto de la pandemia.

De todos modos, lo que pocos imaginaban hace un lustro es que Rihanna entraría en el exclusivo club de las multimillonarias. El pasado agosto, la revista 'Forbes' estimó que su fortuna asciende hasta los 1.700 millones de dólares, lo que la convierte en la artista musical femenina más rica del mundo, así como la segunda mujer de la industria del espectáculo más adinerada después de Oprah Winfrey.

Y su filón poco tiene que ver con sus dotes para el cante: 1.400 de esos millones proceden en exclusiva de Fenty Beauty; 270 millones, de Savage X Fenty, y el resto, de sus canciones. Atendiendo a que su última gira, aquel Anti World Tour que recaló en el Palau Sant Jordi de Barcelona, recaudó 110 millones de dólares entre marzo y noviembre de 2016, no tiene necesidad de recorrerse el planeta en su jet privado para contentar a los fans. Sin entonar ni una sola nota, ha visto crecer su cuenta corriente como nunca.

Ganas de jugar

A estas alturas nadie se atreve a confirmar si en 2022 se animará a publicar material inédito. Desde 2018 se viene rumoreando con la posibilidad de que no lanzará un simple disco, sino dos: uno de carácter más pop y otro dancehall que ahondará en sus raíces caribeñas. Lo único que se sabe al respecto es lo que la misma diva avanzó en septiembre, aprovechando el último desfile de Savage X Fenty: "No esperáis lo que vais a oír. Lo que hayáis oído de Rihanna no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. La música es como la moda, tienes que jugar. Lo estamos pasando bien y va a ser completamente diferente".

Estas palabras dejan la puerta abierta a que, al fin, durante los próximos meses vea la luz su esperadísimo noveno álbum de estudio. De ser así, no cabe duda de que estaríamos ante uno de los acontecimientos musicales más importantes de los últimos años. Hay muchísimas ganas, quizá demasiadas, de saber qué ha estado tramando en secreto durante todo este tiempo. Solo cabe desear que la espera haya valido la pena.