Álvaro Tormo (Los Zigarros): "La primera vez que me vomitaron encima fue en Gomila"

Álvaro Tormo es el guitarrista del grupo de rock Los Zigarros. Junto a su hermano Ovidi es la imagen y el líder de esta banda valenciana que este viernes 7 de enero actúa en Es Gremi (20.00 horas), inaugurando el Mallorca Live Nights. Álvaro y Ovidi Tormo vivieron dos años en Palma. Los Zigarros fueron el único grupo telonero de los Rolling Stones en su última visita a España y está considerado una de las grandes joyas del nuevo rock patrio.

Primer concierto del año. ¿Qué esperan de este 2022?

Que no sea ni como el 2020 ni como el 2021. Esperamos tocar mucho, porque nuestra intención es seguir con la gira que tenemos planeada y que contempla todo el año; y componer un nuevo disco que todavía está en fase muy inicial.

Ustedes, a diferencia de muchos otros grupos, sí pudieron girar durante 2021.

Es verdad que en 2021 tocamos un montón, aunque con la gente sentada. En 2020 teníamos una gira programada de unos 50 conciertos y conseguimos hacer solo tres. Estar un año sin trabajar fue muy duro.

Algunos rockeros se niegan a actuar ante un auditorio sentado. «Eso no es rock’n’roll», espetan.

Cada cual es libre de opinar lo que quiera. Yo es que tenía tantas ganas de tocar… Al final uno se acostumbra a tocar ante gente sentada y se crea otra atmósfera, otro rollo, y también se logran conciertos memorables.

¿Cómo se logra un concierto memorable?

El concierto perfecto se consigue cuando se da la simbiosis perfecta entre grupo y público, cuando hay una hermandad entre ambas partes que hace que todo sea como una fiesta.

Hablando de fiestas, están de celebraciones, pues cumplen diez años en la carretera.

En 2023 se cumplirán 10 años de nuestro primer disco aunque es cierto que comenzamos un poco antes. Aun conservamos las ganas y la fuerza de los inicios. El rock, en su esencia, es una música de espíritu adolescente, y creo que siempre debería mantener ese punto, como cuando te ibas de excursión con tus amigos del colegio, ese punto de excitación, de fiesta. Todo eso lo mantenemos todavía. Nos encanta salir a tocar, componer, nos gusta mucho nuestro trabajo. Para mí, el rock es un modo de vida, define mucho quién soy.

¿Cómo llegó a él?

Yo soy rockero desde que era muy pequeño. Con 5 o 6 años ya escuchaba rock. Mis padres escuchaban Pink Floyd, Elvis, Little Richard, Ray Charles… En mi casa había un piano, sonaban los cantautores de los 60… Siempre he sido rockero, el rock’n’roll es parte de mi corazón y de mi estética. Es un poco extraño, porque el rock no está en los medios, en la tele, pero está en la calle, que es lo importante.

«El rock nunca morirá», ya advirtió Neil Young.

Los locales de ensayo están llenas de grupos de rock. Cuando no les das ninguna visibilidad parece que no existen pero eso siempre ha pasado. Yo creo que el rock está más vivo que nunca.

¿Qué han preparado para Mallorca?

Hemos recuperado algunos temas antiguos que hace tiempo no tocamos y hemos preparado un repertorio muy fino. Será un bolazo. Nuestros conciertos son rock absoluto: guitarras altas y ritmos frenéticos, asalvajados. Es la primera vez que tocaremos en Mallorca, una isla que mi hermano y yo conocemos. Los dos vivimos en Palma cuando éramos pequeños. Mi padre trabajó allí, en una fábrica de cemento, y nos mudamos a Palma un par de años, del 96 al 98. Yo tenía 13 o 14 años entonces.

¿Le pudieron tomar el pulso a la escena musical mallorquina?

Sí. Salíamos mucho por Gomila. Me lo pasé genial. La primera vez que alguien me vomitó encima fue en el Fraguel Rock.

¿A qué grupos de la isla le sigue la pista?

Me encanta Maika Makovski. El pasado verano tocamos con su grupo en La Rioja y mi hermano, hace unas semanas, repitió en Barcelona.

Fito, Leiva, Ariel Rot, Carlos Tarque. Son muchos los que se rinden ante Los Zigarros. ¿A quiénes rinden pleitesía ustedes?

Soy muy fan de Fito, su último disco me encanta. También me gusta mucho Loquillo, Leiva, M Clan, y de los nuevos, los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Los Zigarros telonearon a los Rolling Stones en su última visita a España, en Barcelona. ¿Qué significó esa experiencia?

Una de las grandes razones por la que yo toco la guitarra son los Stones. A mí me volaron la cabeza cuando tenía 10 años. Pudimos conocerles y hablar con ellos. Fue un regalo, una experiencia increíble. Estuvimos diez minutos hablando con ellos, justo antes de su bolo. Mick Jagger se interesó por nuestra actuación. Mirar a los ojos a Mick Jagger, uno de los dioses del rock, me hizo sentir como en una nube.

¿Cómo llevan la etiqueta que les han colocado: Los Zigarros, los nuevos reyes del rock?

Eso nos queda demasiado grande. Lo agradezco pero no queremos llevar esa bandera.