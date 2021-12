La gira europea de la estrella del rock Bryan Adams llegará a Mallorca el 17 de julio. Actuará en el campo de golf de Andratx, en Camp de Mar, con el concierto de su último disco, So happy it hurts, que da título al tour que se inicia en enero. Además de la isla, los dos únicos lugares en España confirmados hasta ahora en los que aterrizará el músico canadiense son Madrid y Barcelona, que visitará en febrero.

Los residentes mallorquines y extranjeros y los turistas tendrán que esperar hasta el verano para escucharle en directo, aunque las entradas ya están a la venta por precios que oscilan entre los 25 y los 550 euros, según la página web de Legends Vip, organizadora de este y otros destacados conciertos durante junio, julio y agosto.

Tal como informan, Adams es considerado «uno de los músicos de rock más emblemáticos del mundo, ganador de un disco de platino y un Grammy, y cuenta con innumerables galardones y premios y ha vendido más de 65 millones de álbumes».

El disco que interpretará en la gira europea lo compuso a raíz de «las emociones provocadas por el confinamiento» y canta «sobre las cosas efímeras de la vida que son realmente el secreto de la felicidad, y lo más importante, la conexión humana». En palabras del propio artista recogidas por su discográfica, BMG, añade que su trabajo «trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera».

Leyendas de los 80

Otros reconocidos cabezas de cartel que actuarán en la isla en el ciclo de música Legends Vip son Lionel Richie, que lo hará en la plaza de Toros el 22 de julio y que tiene temas tan conocidos como Dancing in the ceiling; Trevor Horn, el 27 de julio en el golf de Andratx, autor de la mítica Video killed the radio star; Richard Marx, cuyos románticos temas de los 80 recalarán en el citado golf el 25 de agosto; The Boomtown Rats el día 5 de ese mismo mes; la Blues Night el día 10, con artistas como Tito Jackson y Chris Jagger; Tony Hadley, de Spandau Ballet, el 19; y la Classic Rock Night el día 14 de junio para ir abriendo boca.