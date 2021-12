Músiques per a la pau. Dos obituaris recents

Fa uns dies ens despertàvem amb la notícia de la mort de Desmond Tutu, el bisbe africà que fou, primer, crític amb l’apartheid i, després, amb els governants posteriors. I és que el Premi Nobel de la Pau de 1984 va mantenir una coherència poques vegades vista entre els dirigents.

Però avui deixeu que no parli dels mèrits, que són molts, d’aquest sacerdot de referència sinó que el relacioni amb la música, en concret amb el jazz. Sí, amb el jazz i amb el gran Miles Davies, ja que el trompetista americà li dedicà un àlbum l’any 1986, el qual, a més de portar el genèric nom del protagonista, contenia diversos temes referenciats, un en concret amb el nom explícit de Tutu. Són paraules del mateix Davies: «Vaig compondre aquell àlbum quan estava llegint sobre Desmond Tutu i la seva obra, i en aquell moment, principalment només sentíem parlar de Nelson Mandela. Així doncs, també vaig voler destacar la tasca del bisbe perquè el meu avi també era bisbe episcopal».

Si bé en el seu moment l’àlbum no fou unànimement valorat, avui, vint-i-cinc anys després, convé revisar-lo i escoltar-lo de nou. Segur hi trobarem elements que ens emocionaran.

Una mica abans de la mort de Tutu, i sense titulars que ho recordassin, també ens arribava la notícia d’una altra mort, la del menys mediàtic Kenneth Allan Kragen, el qual morí a la ciutat de Los Ángeles el passat dia 14.

Però, qui era Kenneth Allan Kragen? Doncs podem dir que fou una d’aquelles persones que, sense destacar, va saber estar sempre en un segon paper, al costat de grans figures de la música pop. Ara bé, el seu nom passarà a la història, i no només de la música, per haver estat un dels ideòlegs i productors de la cançó i del disc We are the world, USA for Africa, que la primavera de 1985 enregistraren grans figures de la música nord-americana.

I això no és tot, ja que la tasca de Kragen en favor de les causes humanitàries va anar més enllà que la del disc esmentat: ell va posar en marxa diversos projectes per tal d’ajudar a les persones menys afavorides. No debades va rebre, entre d’altres, la Medalla de les Nacions Unides per a la Pau.

Tutu, Kragen. Dues grans personalitats que havien nascut amb pocs anys de diferència (la dècada dels anys 30), però que ens han deixat gairebé donant-se la mà, construint, entre mig, fets en favor dels Drets Humans que fan que el món sigui avui una mica millor.