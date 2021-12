Joan Carles Bestard: «La vida a veces te lleva a no saber cómo decir basta»

El actor mallorquín Joan Carles Bestard parece encasillado en la isla en el papel de Madò Pereta y en los vodeviles que se estrenan por Navidad, como el del próximo domingo, Un caramull d’embulls, en Trui Teatre. Sin embargo, su carrera ha dado un gran salto en la península y es más polifacética gracias a que el director de teatro Ricard Reguant confió en él. «Le debo lo que no está escrito porque me ha otorgado la oportunidad de participar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida cuatro veces y he estado representando una obra de Agatha Christie dos años en Barcelona y otra con Sherlock Holmes de protagonista», señala el intérprete. Esta visibilidad más allá de sa Roqueta le ha llevado a un papel de «malo malísimo, un asesino y maltratador», en la serie Los herederos de la tierra, que la plataforma Netflix estrenará en breve y es la continuación de La catedral del mar, ambas basadas en las exitosas novelas históricas de Ildefonso Falcones.

Bestard se considera un actor con suerte por haber dado vida a este personaje, ya que «ha sido todo un reto porque no tiene nada que ver con lo realizado antes; y debido a que el proyecto era a un nivel de primera división», según sus palabras. De vuelta a la isla, alaba las producciones locales, que «están a la misma altura que muchas de la península y tienen grandes profesionales en todas partes». Y tampoco le incomoda que en Mallorca le asocien con la comedia. «Me encanta el vodevil y por eso continúo haciéndolo, pero también me gusta variar», afirma poco antes del ensayo ayer de Un caramull d’embulls, cuya única función es el domingo 26, día de Sant Esteve y la segunda fiesta de Navidad. En esta obra teatral interpreta a Bernat, «un vividor y un liante que no hace más que mentir y, para cubrir esa vida de embrollos, encasqueta sus problemas a su mejor amigo, Felip, cuando él y su pareja, Alícia, le invitan a cenar con su mujer, Aineta». Como en todo vodevil, también aparece una amante. Los personajes son interpretados por Bestard, Jordi Cumellas, Núria Karma, Àngela Aso y Cata Rosell. Aunque no hay moraleja, el protagonista opina que «muchas personas son así en la vida real, que engatusan a los demás para tapar sus vergüenzas y van aumentando una mentira, como una bola de nieve que va creciendo y rodando hacia abajo por la montaña». Pero «siempre hay un árbol o una roca que las para, porque las mentiras tienen las piernas cortas y, si uno carece de buena memoria, se descubre», recuerda Bestard. También puede suceder que «la vida a veces te lleva a no saber cómo decir basta», añade sobre quienes quieren solucionar sus problemas pero la bola de nieve se ha hecho demasiado grande. De todos modos, «el vodevil no intenta dar lecciones de ningún tipo, sino simplemente divertir», destaca el intérprete. Eso es lo que hizo Joan Carles Bestard con el personaje de Madò Pereta en la reciente entrega de premios de la patronal Pimem, que le contrató para amenizar la gala y, cuando sonó la música de Había una vez un circo, subió al escenario al conseller de Trabajo, Iago Negueruela, y bailó con él. «Que un político tenga sentido del humor y siga el juego a un artista me merece todo el respeto del mundo», aplaude.