Crítica de música | Canciones y romanzas

De nuevo en su ciclo del Auditòrium de Palma, la Simfònica ofreció el pasado jueves un concierto de abono en el que el solista fue el tenor catalán Josep Bros. En el programa poca ópera (solamente alguna intervención instrumental), pero sí mucha zarzuela y, sobre todo, versiones de canciones muy conocidas del repertorio de la música popular, que no folclórica. Así que, junto a romanzas como De este apacible rincón de Madrid de la zarzuela Luisa Fernanda o Mujer de los negros ojos de El huésped del sevillano, el cantante, muy conocido y apreciado en la isla, cantó una versión de Candilejas de Chaplin o El día que me quieras de Gardel, entre otras canciones. En el fondo, combinar esos estilos no resultó nada extraño para el oyente, que aplaudió todas sus intervenciones. Hay que decir que, en ambos estilos, el tenor se sintió cómodo y mostró su talento para esos repertorios, no tan diferentes.

La orquesta, por su parte, alternó el acompañamiento de esos momentos vocales con algunos otros instrumentales como La danza del fuego o La danza árabe, ambas de Pablo Luna. Mejor en las aportaciones en solitario que en las de acompañamiento. En las primeras sonó realmente bien, equilibrada, con matices, de hecho, el mejor momento instrumental llegó con el Intermedio de Gerónimo Giménez. En los segundos, en cambio, pecó de sonoridad excesiva, lo que hizo que, en no pocos momentos, tapara la intervención solista. Recital interesante, en el que no echamos de menos el mundo de la ópera y que demostró que la zarzuela también tiene su espacio y su público. Un público que aplaudió de forma intensa el programa, lo que obligó a añadir el famoso No puede ser de La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal y a repetir la napolitana Non ti scordar di me de Ernesto de Curtis.