La prèvia | Nadal s'acosta

Musicalment parlant, podem encetar el cap de setmana anant a Alaró per escoltar, un dissabte més, un recital d’orgue amb Miquel Bennàssar. La cita és a l’església a les 11.30h. En el programa, obres de Sweelinck, Bach, Buxtehude, Franck i una improvització sobre el tema Flors de Nadal.

Mitja hora més tard, i a l’Auditori de Peguera, Concert de Nadal de la Banda Municipal i l’Escola de Música. Tots dos grups dirigits per Josep Oliver Rubio.

En el teatre Xesc Forteza de Palma, tenim, avui horabaixa (20h), el Trio Colombram, que es va formar a Graz per músics que ara viuen a Mallorca però que residien a la ciutat alemanya el 2008. Ells són: Catalina Sureda (violí), Esteban Belinchón (violoncel) i Llorenç Prats (piano). En el programa, obres del mateix Prats, Messiaen, Escrivà i Xostakóvitx.

Demà diumenge, a l’església parroquial de Santanyí (19h), l’espectacle Cofluències, en el qual s’uniran les músiques anomenades populars amb les conegudes com a cultes. Serà amb el grup vocal Entreveus, el fundador d’UC Victorí Planells i la cantant Inés Mas. Cançons de Nadal i cançons sobre poemes d’Antoni Vidal Ferrando i Marià Villangómez, entre altres autors. També serà protagonista del concert el majestuós orgue que fou construït per Jordi Bosch en el segle XVIII.

I per acabar el cap de setmana, a Manacor, tendrem el concert titulat Mozart domèstic, en el qual el trio Cornucòpia, format pels clarinetistes Silvia Insa, Joan Sempere i Rafel Caldentey versionarà obres de Mozart escrites per Corni di Bassetto. La cita serà a l’església del Carme i a més del trio hi intervindran la soprano Irene Gili, la mezzosoprano Pilar Riera i el baix Miquel Company.