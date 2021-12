Pere Víctor, una emotiva despedida sentida...

Tal com indica el títol, dijous vespre al Teatre Principal de Palma fou el darrer Concert del Cor del Teatre Principal dirigit pel mestre Pere Víctor Rado, alma mater d’aquesta formació durant 25 anys... I aquesta despedida voluntària va ser tan senzilla com el seu protagonista. Cert, ell ha passat pel Teatre sense fer renou, sense molestar, però fent sempre una bona feina, calladament. Em consta que les generacions de músics cantaires que han passat per les seves mans (Cor Juvenil primer, i Cor Titular després) volien fer-li una gran despedida, en agraïment per la gran tasca musical realitzada i per la paciència i dedicació en el desenvolupament de la cultura musical, tan poc apreciada socialment. Però en Pere no ha volgut cap protagonisme, la seva ha estat una despedida emotiva, perquè els quatre minuts d’aplaudiments del públic que dijous omplia el Teatre Principal, amb «bravos» inclosos, així ho indicaven. Emoció que també el va contagiar, evidentment...

Recordar aquí i ara tota la tasca de més de 25 anys de dedicació al Teatre seria molt difícil de fer. No ho pretenc, però sí vull recordar el moment en què ens coneguérem, l’any 2005 entrant per la porta de la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem, dirigint el Cor Juvenil i on hi férem concerts molt celebrats tant pel públic assistent com pels mateixos cantaires que tenien l’oportunitat de difondre la seva música per més indrets fora de les parets del Teatre. Com a directora d’aquella Fundació germana de la del Teatre, tinguérem una ocasió remarcable de difondre la tasca dels Cors per diverses localitats de Mallorca, a més de Binissalem. Record aquells anys i sent una enyorança agradable, dolça, vertaderament agraïda a aquelles persones que ho feren possible, i molt especialment a Pere Víctor que des d’aleshores va acollir també sota la seva batuta a dos fills meus. I han passat 16 anys, on hem anat donant suport a la tasca engrescadora del músic director que ha fet possible que els Cors del Teatre siguin el que ara són. I la despedida fou sentida... Perquè crec que tots els que dijous vespre érem al Teatre sentirem que acabava un cicle important per a tots, amb uns sentiments d’agraïment, de suport a la seva decisió de renúncia, que, encara que ens costi, tots volem acceptar. Gràcies, una vegada més, estimat Pere Víctor, per ser un bon mestre, director, humil, senzill i sempre... tu mateix. La música i els músics no t’oblidarem mai! Fins sempre, estimant la música, i que ella t’acompanyi en la teva nova etapa vital...