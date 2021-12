Fallece Pere Pla, compositor de culto, líder de Furnish Time e íntimo amigo de Miquel Barceló

Pere Pla, nombre propio de la Movida palmesana de los 80, fundador de grupos históricos como Forats Negres y Furnish Time, la primera banda en ganar el Concurs Pop Rock, ha fallecido hoy en Palma. Mañana viernes se celebrará un velatorio, de 17 a 20 horas, en el tanatorio del cementerio de Palma.

Con Furnish Time, banda que tomó el testigo de Forats Negres y en la que coincidió con su inseparable amigo y batería Mané Capilla, el bajista Biel Pons, el guitarrista Pep Vilariño y el teclista Juan Ga, se proclamó ganador del primer Concurs organizado por el ayuntamiento de Palma, en una final que tuvo lugar en la Plaza del Tubo, en 1983. Ese mismo año entraron en los estudios Maller para grabar, bajo la producción de Toni Fernández, The Joy of the others, un disco de tres canciones que presentaron en febrero del 84, con portada de Rafel Juan y editado por el sello Blau. Entre las grandes hazañas de Furnish Time, el concierto que ofrecieron en Madrid, ante más de 200.000 personas, como teloneros de los Smiths. Antes de su disolución, el grupo publicaría un segundo disco, con portada de Miquel Barceló, con quien mantenía una estrecha relación desde la década de los 70.

Hermano del promotor Toni Pla, regresó a la escena en 2014, tras 27 años de ausencia, con El Pes del Cel, un álbum de culto, una joya para escuchar con tranquilidad.