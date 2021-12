Álvaro de Luna ofrecerá en la primavera de 2022 su primera gran gira con 16 paradas en salas de conciertos de todo el país, a destacar la del 3 de abril en La Riviera de Madrid, para presentar el que será su primer álbum de estudio.

La primera cita tendrá lugar el 1 de abril en la sala El Tren de Granada. Ese mes, el artista sevillano continuará recorrido por Madrid, Pamplona (Zentral, día 22), Zaragoza (Oasis, día 23), Bilbao (Kafe Antzokia, 28) y San Sebastián (Bataplan, 29).

Ya en mayo, pasará por Málaga (La Trinchera, 12), su Sevilla natal (Custom, 13), Tenerife (Aguere Cultural, 20), Gran Canaria (The Paper Club, 21), Valencia (Moon, 26), Alicante (The One, 28) y Murcia (REM, 29).

Sus últimas paradas tendrán lugar en junio, concretamente en Santiago de Compostela (Capitol, 10), Gijón (Casino de Asturias, 11) y Barcelona (Apolo 2, 18).

Distinguido en la última ceremonia de Los 40 Music Awards con el premio "artista revelación", De Luna (Sevilla, 1994) inició su carrera como miembro de la banda Sinsinati y llegó a participar en el programa de talentos 'La voz'.

Ya en solitario ha cosechado cuatro discos de platino con su exitoso tema de debut, 'Juramento eterno de sal', publicado hace un año. En este tiempo ha seguido lanzando sencillos, como el reciente 'Mañana' junto a Lola Índigo o 'Llueve sobre mojado' con Aitana y Pablo Alborán, aunque se sigue esperando la fecha de publicación de su primer álbum.