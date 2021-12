«La literatura y la medicina son similares a la hora de afrontar un nuevo reto»

Autor de ‘Si me deja, le cuento’. Esta era la frase con la que su paciente Juan Casasnovas comenzaba sus insólitas historias. El médico y escritor fue anotando los relatos del ‘solleric’, que ven la luz 30 años después

Al comenzar a tomar notas, ¿pensaba que era ficción?

Al principio sí. Pensaba que, en buena parte, lo que contaba de su vida era inventado. Sin embargo, me seducía su capacidad para atraer mi atención y la forma que tenía de narrarme las historias. Después comprobé, a través de su sobrino, que también era médico en el mismo hospital, que por lo menos parte de lo que me decía era verdad. El contrabandismo, su afición al juego, lo mujeriego que era... Ese fondo de verdad me hechizó hasta el extremo de que algunos médicos y enfermos se quejaron de mi exceso de celo con este paciente en particular.

¿Quién estaba más ávido, él de contar o usted de escuchar?

Creo que en la primera fase, él, pero al cabo de unos meses, era yo el que llevaba papel y lápiz, además de una grabadora, para sus historias. Fue una especie de atracción mutua e incluso nos fuimos a comer varias veces. Le conocí en 1992, cuando él tenía 72 años. Ingresó varias veces, por lo que la relación duró algo más de un año, aunque después se fue a Cartagena y no regresó.

¿Quiso hablar con amigos y conocidos para contrastar toda la información?

Sí, para estar seguro de que lo que me estaba contando era un fiel reflejo de la realidad, ya que algunas historias eran insólitas. Los once días que pasó atrapado en la nieve con el Sha de Persia y dos queridas, que había bailado con la princesa Soraya, que venía al puerto de Palma con un velero cuya tripulación estaba formada por 15 o 20 mujeres, que cuando visitaba su pueblo, Sóller, sacaba y esparcía montones de billetes jactándose del dinero que tenía. Todo esto me lo han confirmado amigos suyos y otra gente que le conocía personalmente, como el historiador Josep Morell.

¿Qué sigue causándole más estupefacción?

Hizo tantas cosas, incluido el contrabando con oro y café, son todas historias tan excepcionales que no hay ninguna que se lleve la primacía.

¿La carta que recibió de él tras salir del hospital le corroboró la soledad que se intuye que vivía?

A lo largo de todo mi proceso de conocimiento del personaje, me di cuenta de que realmente sufría. Intentaba ir de listo y era engreído en ocasiones, aunque era su barrera para superar una íntima sensación de soledad. Además, estaba absolutamente arruinado, no tenía un duro y su hermana le enviaba dinero cada mes para pagar la pensión, pero cuando íbamos a comer fuera, siempre insistía en invitarme.

¿También era adicto al juego?

Había días que decía que no podía vivir sin el juego y otros que lo criticaba totalmente porque le había arruinado la vida. Era una obsesión, no podía evitarlo y se daba cuenta. También tenía un gran afán por enriquecerse, pero por otra parte era un hombre muy generoso, que daba dinero a los indigentes, lo regalaba entre los del pueblo y quería invitarme a comer, pese a que no podía.

¿Se llegó a olvidar de él?

Cuando se marchó, no volví a pensar en él durante años. Me cambié del Hospital General a Son Llàtzer y tenía poca relación con el entorno de entonces. Mis recuerdos quedaron en un cajón junto a las notas que tomé. Sin embargo, al cambiarme de casa recuperé esos apuntes.

¿Su traslado cerca del hostal Pons, donde vivía Casasnovas, fueron el impulso definitivo para escribir la biografía?

Un día vi la calle del hostal y me dije: «aquí he estado antes, aquí vivía Casasnovas». Estuve varias veces y hablé con la dueña, por lo que me acerqué al hostal para ver si aún llevaba el establecimiento, pero había fallecido. Me animé a buscar el material, que se había quedado olvidado. Tengo varios proyectos inacabados escritos en papeles, como supongo que le sucede a muchos escritores.

¿Ha tenido tanto interés en otros pacientes?

No tanto, pero en Medicina, y máxime en oncología, tratar con enfermos en fase avanzada y un pronóstico a veces infausto, que conocen, produce sensaciones en ocasiones difíciles de digerir. Algunos casos me han afectado mucho emocionalmente, como por ejemplo el de una chica que ingresamos en Caubet y falleció justo un día después de que yo fuese a visitarla allí. Me relató emociones, amores y deseos que no podría culminar.

Su especialidad es muy dura.

La elegí como un reto porque siempre me han encantado los retos, como cuando de joven fui a ejercer a la selva del Amazonas. La medicina en general, sobre todo la oncológica, y la literatura, escribir, tienen cierta similitud a la hora de abordar un nuevo reto. En ambas hay que establecer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Qué voy a hacer, por dónde voy a ir, cómo, qué es lo más adecuado, seguiré un estilo continuo o intermitente, volveré hacia atrás... Mi deseo siempre ha sido conocer hasta dónde podía llegar, tanto en literatura como en medicina.

Ahora los médicos apenas tienen tiempo de escuchar a sus pacientes. ¿Qué importancia tiene en el tratamiento?

Es fundamental en cualquier especialidad médica. Una de las cuestiones que tendríamos que abordar es el tiempo dedicado a los pacientes, ya que escucharles es básico. Debemos hacerlo de forma inteligente y razonable. Los sanitarios en general hacen lo que pueden y tienen un gran interés y buena voluntad, pero cuando en la agenda hay 25 enfermos y tienen tres horas porque después vendrá otro a ocupar el despacho, ahí está el problema. Y no solo tenemos que escuchar lo que dicen de su enfermedad, sino lo que hay detrás, como sus sensaciones, que en cada paciente son distintas. Hay gente que lo asume de una manera y otra a la que mata el conocimiento de la enfermedad, no la patología en sí. Para saber estos detalles es necesario tener tiempo y no siempre hay.

Casasnovas, el hijo del alcalde franquista de Sóller

El protagonista del nuevo libro de Gustavo Catalán, ‘Si me deja, le cuento’, recién publicado por la editorial Olañeta, era el hijo del alcalde franquista de Sóller durante la Guerra Civil. Juan Casasnovas fue un «aventurero, jugador empedernido y fiado en aquel presente que creía manejar a su antojo pese a las contrarias evidencias».