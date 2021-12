Marcos Augusto Lladó: «El homosexual, ya sea en la poesía o en el Grindr, tolera mal el paso del tiempo»

Marcos Augusto Lladó actualmente combina su escritura con el cargo de Director General de Promoción y Difusión Cultural de la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Palma. Lector incansable y amante de la literatura, ha elegido la poesía como el medio idóneo para expresarse. Y es que la poesía está más de moda que nunca. Los poetas, igual que ha hecho el autor objeto de esta entrevista, siguen usando el medio impreso tradicional para difundir sus versos sin perjuicio de la tendencia a editar audiolibros y hacer uso de las redes sociales y blogs para interactuar con sus seguidores. Esto ha dado como resultado un interés creciente por el género, convirtiendo este tipo de obras en fulminantes éxitos de venta. «Es verdad que la poesía se puso de moda, pero tal vez sería interesante aclarar a qué llamamos poesía. La mayoría de textos de instagram me interesan entre poco y nada. Deseo ventas millonarias a Marwan o Rafael Cabalieri, pero no me interesan en absoluto. No lo siento próximo», declara el autor.

A Barriga, su primer poemario, editado por Cántico en el verano de 2020, le ha seguido de cerca, Suceden tardes, que continúa en la misma línea y cuyo eje temático trata el devenir del tiempo. El libro está dividido en cinco partes que responden a una correlación con su primer libro, Barriga que, según el autor, «alude al paso del tiempo que afecta modificando corporalidades, así como la tersura del cuerpo que se pierde». En Suceden tardes se apunta directamente al paso del tiempo manifestándose en la casa, en el lugar donde habitamos. «Heredé la casa familiar, en Génova, un espacio en el conviven recuerdos de niñez con modificaciones que yo mismo realicé. Es un escenario ligado a mi trayectoria vital, y toda trayectoria es tiempo», subraya el autor. En esta ocasión, Suceden tardes lo publica la editorial Sloper, dirigida por el escritor Román Piña Valls. «Es una editorial mallorquina que ha producido algunos de los libros que más me interesan. Entre ellos, Unos Cuerpos de Ruth Miguel, que además es la prologuista de Suceden tardes. También publicó el ensayo Temporada alta de Nadal Suau, uno de los mejores libros sobre el impacto turístico en la isla». La portada es creación de otro mallorquín, Alejandro Javaloyas, antiguo propietario de Raimundo Burger y artista, que actualmente reside en Francia. «Alejandro es de mi generación y uno de mis mejores amigos. Me gusta que sea el autor de la portada, ya que podríamos decir que llegamos tarde a parte alguna pero, en realidad, no hay parte a donde llegar», comenta. El libro se completa con un texto de contraportada del poeta ibicenco Ben Clark, donde se señala la influencia de Gónzalez-Iglesias en Suceden tardes. Augusto también destaca las referencias a los poetas homosexuales españoles elegíacos, como Francisco Brines o Villena, que trabajan desde la añoranza por la juventud perdida. «Se trata de una constante temática en cierta tradición. Parece que en líneas generales el homosexual, ya sea en poesía o en el Grindr, tolera mal el paso del tiempo», explica el autor, a la vez que destaca que también le interesa como entiende el paso del tiempo Pilar Adón o Wisława Szymborska, dos autoras citadas en el libro. El prólogo tiene la autoría de Ruth Miguel Franco, profesora titular de Filología Española de la Universidad de las Illes Balears. Entre sus publicaciones resaltan los poemarios La muerte y los hermanos (Accésit del Premio Adonáis, 2011) y Guerra (Huerga & Fierro, 2021), así como la colección de ensayos Unos cuerpos (Sloper, 2018). «Ruth es una de las escritoras más interesantes que viven en Mallorca y una poeta y narradora que admiro mucho. En toda su obra se aprecia una unidad de sentido, ya sea en verso o prosa». "Me gusta la cultura pop y el juego entre la alta y la baja cultura", asegura el poeta Detrás de cada poema se nota la influencia temática y conceptual de Gil de Biedma, un destacado miembro de la generación del 50. El libro comienza con un fragmento del diario de 1956 que termina con la sentencia «de ayer me acuerdo, porque hice el tonto», con la que Marcos Augusto se siente identificado, ya que es en ese suceder de tardes donde surge la idea del poemario. La parte que da título al libro son una serie de poemas que hablan de tardes sucesivas en meses sucesivos, en los que la anécdota se convierte algo más y en motivo de reflexión; desde un obrero que ha derribado un muro a un joven que trabaja en un supermercado. Como en Barriga, aquí también recurre a la écfrasis (representación verbal de una figura visual). Son poemas inspirados en obras de arte, en una película de Tom Ford, otro contiene el verso de María Victoria Atencia; «comienza a serme infiel/ la piel de la garganta», otros están motivados por el joven de la ostra, el cuadro de Jan Steen de 1660, y un poema llamado Cartier inspirado en una foto de Peggy Gugenheim luciendo un broche de la firma, o un poema dedicado a una exposición de Francis Bacon. «Me gusta la cultura pop y el juego entre la alta y baja cultura. Aunque sea un debate superado, intento que todo conviva dentro de un mismo libro». Respecto al proceso creativo se declara metódico. «Surge la idea a partir de verso inicial. Para construir el poema me gustan las imágenes potentes que pueda sostenerlo», señala el autor. Respecto al periodo de escritura de Suceden tardes, declara que «escribo algo, que queda en barbecho y más tarde voy dándole forma. Mis dos libros acumulan poemas antiguos que tenía en carpetas y que al final resuelvo con una idea nueva, con un fogonazo. No sé si es la mejor forma de trabajar, pero es mi manera de hacerlo».