El conocido grupo humorístico-musical Les Luthiers regresarán a Mallorca en marzo con su espectáculo Viejos Hazmerreíres, un recopilatorio que reúne algunas de las obras más celebradas del conjunto argentino. Será en el Auditorium de Palma el viernes 25 a las 21 horas y el sábado 26 con dos funciones, a las 18,30 y las 21 horas.

Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

Además, incluye obras nuevas, como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la "batería de cocina", instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Les Luthiers es un grupo de músicos-actores-humoristas argentinos bautizados así al ser una de las características de sus actuaciones el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. En 2017 celebraron su 50 aniversario y, este mismo año, recibieron la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’ y la ‘Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento’, además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.