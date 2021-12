Fallece el geólogo Guillem Mas Gornals a los 58 años

Guillem Mas Gornals, doctor en Geografía, paleontólogo y activo colaborador del Museu Balear de Ciències Naturals, falleció el pasado sábado a los 58 años de edad.

Apasionado naturalista, Guillem Mas estudió en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y culminó en 2015 su tesis doctoral, que llevó por título The stratigraphic record of the late Messinian and Pliocene on the island of Mallorca. Relations with the Mediterranean Salinity Crisis / El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions amb la Crisi de Salinitat de la Mediterrània, y por la que obtuvo la calificación de Excelente cum Laude.

Algunos de sus últimos trabajos publicados son Nou aflorament de l’erosió fini-Messiniana i del Plioquaternari a la conca sedimentària de Campos (Mallorca, illes Balears) (con Ll. Moragues); Hidrogeologia campanera. Aproximació al coneixement de les aigües subterrànies de Campos (con A. Baron); The Messinian Salinity Crisis in Mallorca: New insights for a Western Mediterranean stratigraphic scenario (con J. Fornós); y Un “Bon Jesús” fòssil (Aetomylaeus meridionalis Gervais, 1852) del Pliocè de Llubí (con Damià Perelló).