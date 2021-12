El mallorquín Marc Seguí ‘Pinta y colorea’ su primer disco

El joven cantante mallorquín Marc Seguí, que forma parte de la nueva ola del pop español con cientos de miles de seguidores en Spotify, estrena su primer disco de larga duración, Pinta y colorea. Son 14 temas que transportan a «un viaje imaginario a través del indie, pop, lofi, sonidos urbanos y electrónica experimental». Con esta combinación, el artista cuyo Tiroteo y vestimenta triunfaron en el reciente concierto de Los 40 Music Awards, en Palma, ofrece un álbum en el que «desgrana las diferentes etapas que marcan la personalidad de cada individuo». Es «una mudanza introspectiva, desde su infancia a su madurez, pero no es solo una mirada hacia adelante, sino una metamorfosis íntima, sin miedo a tener miedo, en la que mira hacia atrás y se cuestiona si madurar es lo que más quiere», tal como se describe en una nota de prensa.

Como refleja en Pinta y colorea, al final «desiste en la disputa de lo inevitable». En palabras del cantante, el título hace referencia a su niñez, en la que le gustaba dibujar. Lo hacía «en casa, imaginando las cosas ahí fuera». En la presentación relata que de pequeño tenía ganas de salir todo el tiempo. «Dibujaba lo que creía que vería y viviría, pero siempre me decían que no me saliese de la raya»; y ahora la gente «más guay» que conoce son quienes «dibujan libremente, sin miedo a salirse de la raya», dice. Cuando creció aprendió que la vida no es tan sencilla como un «pinta y colorea» y ahora duda de si preferiría volver a preocuparse de no salirse de la raya.

Esta metáfora se desarrolla a lo largo de las 14 canciones de un «disco muy fresco», que incluye temas como No te lloro más, que el mallorquín adelantó hace solo tres días y lanzó casi por sorpresa; Solo en casa, una canción en la que cuenta, a través del pop melódico, que se siente como si fuese «un desperdicio»; Despertar, de ritmo «más cañero y con una confesión de emociones»; No te entiendo, con electrónica y «poniendo de relieve la incomprensión de un corazón partido»; Pijama, «un pegadizo tema» con su amigo y exitoso cantante Xavibo; Me enamoré de una fan, con el que experimenta con el sonido de bandas de los años 80 y diferentes estéticas pop de los 90 y los 2000; Mentiras, una vacilona y melódica canción lofi que hace referencia a una canción infantil; 360, «unos grados de confusión que son palpables en la letra de este corte de pop melódico con tintes de electrónica»; Loop, «para escucharla en bucle y apreciar cómo la lírica se entremezcla con sonido de los 80 y deslumbra con los cambios de ritmo»; Adictiva, «un tema sosegado, lofi y experimental»; Cosas raras, con Pimp Flaco y con un sonido futurista; Pelis de amor, un pop con sonido de los 90; Cara :), single que comparte de nuevo con su incondicional amigo Xavibo; y, por último, Poquito/Trocito, con sosiego, inocencia y amor en sus letras.

La carrera del mallorquín sigue en auge con este nuevo disco tras el éxito de Tiroteo Remix, con el que alcanzó su quinto disco de platino este 2021. Formaba parte del EP Thermomix, presentado a principios de año en la plataforma Spotify, y consiguió el disco de oro en Estados Unidos con 4,5 millones de streams. En 2022 viajará al festival de música de Argentina Lollapalooza.