Franz Ferdinand, Justice y Metronomy encabezan la nueva tanda de artistas confirmados del Mallorca Live Festival para su edición de 2022, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio en el antiguo Aquapark de Calvià. La organización ha confirmado este jueves un total de 35 nuevos nombres que se incorporan al cartel del evento, lo que aproximadamente supone la mitad del total de artistas que actuarán en el festival mallorquín, y que se suman a los ya anunciados previamente: Muse, C. Tangana, Izal y Kase.O Jazz Magnetism.

Fiel a su eclecticismo, Mallorca Live Festival apuesta una vez más por reunir a los artistas más relevantes del momento alternando géneros y procedencias, tanto nacionales como internacionales, y sin dejar de apostar por la nutrida escena local mallorquina.

La banda escocesa Franz Ferdinand actuará con su nueva formación en un concierto enmarcado dentro de su gira Hits To The Head Tour en la que no faltarán temas tan legendarios como Take Me Out, Do You Want To o This Fire.

Justice, el dúo parisino formado por Gaspar Augé y Xavier de Rosnay, es uno de los nombres más esperados por los fans del festival. Conocido por conjugar la electrónica con el rock más bailable, su live set promete ser uno de los momentos más memorables del Mallorca Live Festival de Calvià en su primera actuación en Mallorca.

Metronomy, una de las bandas más respetadas de la escena musical internacional, presentarán en su primer concierto en Mallorca Small World, su séptimo álbum de estudio, que publicarán en febrero de 2022. Los belgas Goose, por su parte, prometen hacer bailar con su electro-rock como han demostrado en sus míticos shows en festivales como Tomorrowland.

Con la confirmación de The Wizard, Jeff Mills, uno de los DJ más reputados del techno de Detroit, y The Blessed Madonna, una de las artistas más codiciadas del planeta, la organización del festival deja clara su apuesta por la electrónica. Además, también se suman al cartel de Mallorca Live algunos de los DJ más importantes del momento que harán bailar toda la noche al público del festival: Ben Ufo, Monolink, Max Cooper, Cobblestone Jazz y Red Axes.

Mallorca Live sigue apostando por llevar a la isla a algunas de las propuestas más interesantes de la escena musical de la península: desde el pop futurista de Sen Senra y Delaporte, pasando por el estilo único de Rigoberta Bandini, la psicodelia setentera de Rufus T. Firefly, el pop urbano de Alizzz y Cupido, el indie de Shinova y Elyella.

Con el eclecticismo por bandera, el festival también ha anunciado a artistas tan dispares como Baiuca, Mujeres, The Parrots, Bronquio, Club del Río, Niños Luchando, Biznaga, Agoraphobia, Baywaves, Parquesvr o Paco Moreno.

Del otro lado del Atlántico llegarán algunas de las propuestas más vanguardistas de Latinoamérica: el rapero argentino Trueno, el folk electrónico alternativo de la mexicana Pahua o el dúo electrónico argentino Klik & Frik, reencarnación de su anterior proyecto, Frikstailers.

Talento mallorquín

El festival sigue apoyando a la vibrante escena musical mallorquina. Además de Bisuri i Els Mossos, seleccionados por la organización de Mallorca Live entre los finalistas del concurso Pop Rock de Palma, también se suman al cartel Peligro!, Cora Yako, Go Cactus, Trigga, Saïm, Amulet, Pucheros Atómicos o Yoko Factor.

Y, para terminar las nuevas incorporaciones, el festival ha confirmado también a algunos de los DJ más reconocidos de las islas: The Southnormales, Enric Ricone, Los Dos, Vik.T, Ángeles Marqueño y Frink.

Los abonos para los tres días de conciertos están disponibles desde 125€ más gastos de gestión en la nueva web del festival www.mallorcalivemusic.com.