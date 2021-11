‘La màgia dels secrets’, un cuento contra el abuso infantil

«Hay secretos que tenemos que compartir para no sentirnos mal», confiesa Cecília Giménez. La escritora y cuentacuentos argentina, instalada en Mallorca desde hace una década y conocida por su alter ego de La Fada Despistada, sabe de qué habla: «En mi infancia sufrí abusos sexuales y posteriormente viví en un entorno de violencia de género». Tardó «mucho tiempo» en darse cuenta de que tenía «un trauma», y cuando lo supo, se aferró a su «derecho a existir y ser feliz». Ahora, liberada de un sentimiento «de culpa» que le persiguió desde los 5 a los 26 años, cuando decidió «romper con todo esto», publica La màgia dels secrets (Nova Editorial Moll), un cuento, con ilustraciones de Rosa Mascaró, ideado para que los niños «exploren con quién se sienten lo suficientemente cómodos como para poder contar sus secretos».

La màgia del secrets, que será presentado mañana jueves en Rata Corner (a partir de las 18.00 horas), coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, está dirigido a niños de a partir de dos años y pensado para leer en familia. «Todos tenemos secretos y nos gusta tenerlos, pero hay dos tipos de secretos: unos que te hacen sentir bien cuando los guardas, y que te gusta compartir con tus amigos; y otros que te hacen daño y cuyo mal se hace más grande a medida que pasa el tiempo», explica la autora bonaerense.

Giménez lleva mucho tiempo trabajando con las relaciones de género y desde hace cuatro años está vinculada al Institut Balear de la Dona, un organismo en el que «celebran la igualdad», subraya. «Tengo 43 años y he aprendido que los de mi generación vemos la cuestión de género como muy reivindicativa: lo que no hemos podido hacer, lo que nos hemos perdido, lo que nos han quitado... Lo primero que me enseñaron en el Institut de la Dona es que los niños y las niñas se ven como iguales. Con nosotros, con nuestra generación, fallaron», subraya.

«Estos días —continúa— estoy visitando todas las escuelas que puedo con un cuento que se llama Las reinas del patio, sobre el uso que se le da al recreo y cómo el fútbol lo ocupa todo en ese tiempo. En el cuento hay unas niñas que dicen que ‘no’. Si supieras la cantidad de respuestas que me dan las niñas y los niños... Tengo la sensación de que estamos mejorando mucho a la hora de educar en igualdad».

Precisamente, La màgia dels secrets está pensado para que sirva como herramienta didáctica de prevención y sensibilización dentro del ámbito escolar, no solo familiar. «Sería maravilloso que se pudiera usar en los colegios. Todos hemos sido niños y todos hemos tenido secretos, y sabemos que en algún momento los padres lo son todo y en otros momentos, son personas a las que les tenemos miedo porque no les queremos contar algo feo que nos ha sucedido. La cuestión sería encontrar alguna persona referente que diera seguridad y le permitiera al niño sacarse ese peso de encima. Hay una cosa que como víctima de abusos sexuales me parece muy importante transmitir: eso no te define, si te lo guardas te pesa pero si lo cuentas te liberas, te sientes mejor».

Dos nombres han sido determinantes para que La màgia dels secrets haya visto la luz. El primero es el de Tomeu Canyelles, director literario de la Nova Editorial Moll. «Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de este libro y cuando le planteé mi propuesta no dejó de animarme», agradece. El segundo nombre clave es el de Rosa Mascaró, ilustradora con la que mantiene «una relación mágica» desde hace nueve años. «Ella me ha ilustrado todos mis discos de La Fada Despistada. En este cuento sus dibujos también hablan. Son muy expresivos y descriptivos, y a la vez metafóricos, los puedes interpretar de muchas maneras. Los colores son muy vivos y deja muy poco espacio para el trazo», señala.