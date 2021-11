Air Europa ha firmado un acuerdo con ProMúsics Mallorca con duración hasta el 30 de junio de 2022 para la aplicación de un 25% de descuento en las tarifas aéreas, para el “asiento extra del instrumento musical” de todas y todos los músicos residentes en Balears. Una vez el músico tenga su billete deberá ponerse en contacto con Air Europa a través del teléfono 911 360 060 o por email: catempresas@aireuropa.com para que le tramiten el asiento extra de su instrumento musical con el 25% de descuento, especificando tipo de instrumento, medidas (largo x ancho x alto) y el peso.

A raíz de una queja de un músico residente en Balears que viaja asiduamente a la península para realizar su trabajo y que se encontraba que la aerolínea le aplicaba el descuento de residente a su asiento pero no al asiento extra para su instrumento, se puso en contacto con la asociación explicando el problema. Desde ese momento ProMúsics Mallorca ha luchado para conseguir una mejora para el colectivo solicitando el 100x100 de descuento para el asiento extra para el instrumento, encontrándose que la compañía aérea al no tener la competencia correspondiente, no podían aplicar tal cantidad de descuento, pero después de muchos meses, ProMúsics ha conseguido que la aerolínea aplique el 25% de descuento.

En un principio la aerolínea les envió el acuerdo detallando que dicho descuento sólo era para músicos residentes en Mallorca y la asociación luchó y finalmente consiguió que fuera para todo el colectivo musical de Balears. Por ahora Air Europa será la única compañía aérea española que aplicará voluntariamente estos descuentos y desde ProMúsics esperan que este paso sea sea un ejemplo para que las demás aerolíneas sigan los mismos pasos. Por otra parte, quien tiene la competencia para que se aplique el descuento de residente en todas las aerolíneas para el asiento extra es el Gobierno Central a través de petición del Govern, Por ello, ProMúsics se reunió hace dos meses con Francina Armengol, presidenta del Govern, trasladándole este problema que sufre el colectivo y Armengol les prometió que lo haría llegar al Gobierno central. También le solicitaron la necesidad de una ayuda urgente para el colectivo, ya que hasta ahora las ayudas que han salido desde las diferentes administraciones "han sido totalmente inviables y ningún músico ha podido acogerse a ninguna. En teoría ya está en proceso dicha solicitud aunque ProMúsics sigue esperando que el Govern les notifique alguna noticia", señalan desde esta asociación.