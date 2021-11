Ya se sabe que uno tiende a ser de gato o de perro, hablando de animales domésticos —se puede ser también de peces, o incluso de iguanas—, pero quedémonos en lo más común. En mi familia hemos sido siempre de perros pero también hemos tenido alguna que otra experiencia con gatos de los llamados callejeros —¿hay alguno que no lo sea?— ya fuera por la curiosidad natural felina o por que sabían que les íbamos a dar de comer. Y los gatos terminaron por hacer un hábito de la permanencia, a veces, en casa.

De ahí que me haya llamado la atención un artículo publicado en la revista PLoS ONE por Saho Takagi, investigador del Departamento de Psicología en la Graduate School of Letters de la universidad de Kyoto (Japón), y sus colaboradores en el que comunican los resultados de experimentos con gatos domésticos (Felix catus) que intentan analizar la manera como esos animales son capaces de rastrear la presencia de sus compañeros humanos —hablar de «dueños» tratándose de gatos es absurdo— y seguir sus movimientos.

Son dos los sentidos que utilizan los gatos para tener localizados a los humanos de su alrededor. Por una parte, crean un mapa mental del medio en el que se encuentran, una casa si estamos hablando de vida doméstica, entorno en el que sitúan a los humanos de la familia a través de los sonidos que los gatos perciben de ellos. Para entender mejor la manera como funciona ese procedimiento de localización felina, Takagi y colaboradores diseñaron experimentos de supuesta «teletrasportación», grabando la llamada del dueño al gato por su nombre y emitiendo por un altavoz fuera de la habitación en la que se encontraba el animal dicha llamada. A continuación, los investigadores repetían la llamada desde un lugar diferente de la casa y con un intervalo de tiempo tan corto que era obvio para el gato la imposibilidad de que el ser humano que le llamaba se moviese tan deprisa. El resultado era de sorpresa y confusión para el animal, incapaz de entender cómo era posible que la persona se hubiese teletrasportado.

Los resultados de sorpresa desaparecían si lo que se utilizaban eran sonidos distintos a los de la voz humana, cosa que lleva a los autores del experimento a concluir que los gatos cuentan con la capacidad de crear representaciones mentales de sus dueños incluso cuando éstos se encuentran fuera de la vista del animal, y disponen de un grado muy alto de cognición socio-espacial. Sin embargo, los propios autores reconocen que muchas otras especies de mamíferos y aves, con los primates y los perros entre ellas, cuentan con representaciones mentales de seres que han desaparecido de la vista e incluso de objetos —como la comida— que se ocultan. Tengo para mí que la conducta de los perros no sería muy diferente en experimentos de supuesta teletrasportación.