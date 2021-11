La prèvia | Nous móns

La Novena Simfonia d’Antonin Dvorak, coneguda com la Simfonia del Nou món, està plena de referents culturals que enllacen músiques i històries diverses, d’Europa i d’Amèrica. Escrita quan el compositor va viure a New York entre 1892 i 1895, en ella hi trobam melodies i harmonies provinents de la cultura importada, l’europea, al costat de les pròpies dels habitants de Nord Amèrica. Així, a més de temes de la tradició musical clàssica méd acostats a nosaltres, ens topam amb melodies dels indis americans, altres del far west i altres que ens porten als Negres espirituals, tot en una forma de mestissatge musical de gran valor.

Avui horabaixa i en el Teatre Xesc Forteza de Palma (20h), l’Orquestra de Cambra 1830 oferirà una versió d’aquesta obra del romanticisme tardà, en un arranjament que en feu Iaín Farrington, molt acurat i que, tot i ser per orquestra reduïda, conserva tot l’esperit de l’obra original. A la mateixa hora i en l’església de Sant Felip Neri de Palma, el festival de Música Antiga ens proposa un concert del grup vocal femení Egeria, especialitzat en la interpretació de la música medieval. El repertori està dedicat específicament a l’edat mitjana. A Felanitx, avui horabaixa (20h) i en el Conservatori de Música, concert del Bori Duo, format per Xema Borràs al trombó i Andreu Riera al piano. En el programa obres d’Alessandro Besozzi, Carl Maria Von Weber, Jules Massenet, Reinaldo Hahn, Héctor Villa-Lobos i Arthur Pryor. Aquest mateix concert es repetirà demà diumenge a S’Agrícola de Manacor (19h). I demà podem tornar al jardí del Conservatori de Felanitx per escoltar la Banda de Música dirigida per Victor Ferragut i amb Glòria Julià en el paper de rapsode. A la mateix hora, però a l’Auditori del Conservatori de Palma, demà segon concert de temporada d’Studium Aureum. En aquesta ocasió, els músics amb Carles Ponsetí al davant, ens han preparat un programa amb música anglesa per a orquestra de cordes. En el programa Capriol Suite de Peter Warlock, Brook Green Suite de Gustav Holst, Prelude i Romance, de Gerald Finzi, Simple Simphony de Benjamin Britten i Two pieces for strings, de William Walton. Mitja hora abans de la sessió hi haurà una explicació feta per la compositora Mercè Pons.