Carlota Gurt: «Nuestra respuesta ante la vida y las amenazas es animal»

Carlota Gurt (Barcelona, 1976) ha presentado este jueves en Palma su primera novela, Sola (Edicions Proa), sin ocultar su sensación de ser una «impostora» como escritora, pese a la buena acogida que ha tenido su libro y a que con los relatos de Cavalcarem tota la nit, su estreno literario, logró el premio Mercè Rodoreda 2020. La obra que ahora promociona está protagonizada por Mei, una escritora que se aísla en el bosque para acabar una novela y en ese tiempo sufre una transformación, algo le sucede que está marcado desde el principio.

«Yo creo que uno de los aciertos de la novela es la cuenta atrás, porque ayuda al lector a continuar avanzando, a tener la expectativa. Desde la primera frase ya disparas: 185 días antes», comenta esta autora sobre la estructura de Sola, que comienza con la llegada de Mei a la casa de su niñez en el bosque. Además de esa tensión por descubrir qué es lo que pasará al final, la narración en primera persona y el lenguaje directo contribuyen a impactar al lector.

El libro, que se ha presentado en la librería Lluna de Palma, hace plantearse si la decisión de Mei de aislarse en el bosque ha sido buena. Para Gurt, sí lo es, aunque no de una manera simple. «Las cosas no son siempre blancas o negras en el fondo, por un lado podríamos decir que acaba bien, y por otro, podríamos decir que acaba terriblemente mal, es todo a la vez, las cosas no son como en las películas, todo tiene una doble cara», ha analizado sobre lo que le pasa a su protagonista. También el bosque es a la vez bueno y malo, ha continuado explicando. «La naturaleza lo es todo, es una cosa que te refugia y está llena de animales que te pueden morder, está llena de amenazas… Nuestra obsesión por clasificar las cosas porque nos ayuda a vivir, porque simplifica la vida, es mentira. No se trata de si es bueno o malo, sino de cómo llegamos hasta aquí», ha añadido.

Pese al título de la novela, Gurt asegura que «el tema central no es la solitud, el tema central es el final, que no se puede contar porque destrozaríamos el libro». Y otro de los temas «es la animalidad, reivindicar que somos animales con zapatos de tacón y que la respuesta emocional y física ante la vida y las amenazas es animal y por ello hay una presencia del cuerpo, de la menstruación o de la masturbación…», ha remarcado la escritora sobre los ingredientes de su obra.

La protagonista de Sola es escritora como Gurt, pero «no es autoficción camuflada», recalca la catalana. «Tiene reacciones que podría ser yo pero subida de volumen», admite. «Mei es un Frankestein, hecha a trozos de personas, algunos son míos y otros de personas que conozco. Y otros han surgido a partir de unir cosas. Lo que sí tiene de mí Mei es su relación con la escritura, cómo se relaciona con lo que intenta escribir y todos los miedos e inseguridades. Escribirlo supongo que es una manera absurda de intentar exorcizarlo», interpreta.

Carlota Gurt es traductora, licenciada en Traducción e Interpretación, Humanidades, Empresariales, Estudios de Asia Oriental y Comunicación Audiovisual. Entre 1998 y 2010 trabajó como productora para La Fura dels Baus y en el Festival Temporada Alta. Escribió al mismo tiempo Sola y Cavalcarem tota la nit, un sistema de trabajo que le funcionó y que ahora está repitiendo con una segunda novela y con más cuentos. «Los comienzo de una manera, luego se me tuercen porque yo estoy un poco torcida», ha avanzado de lo que tiene entre manos.