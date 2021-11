Lacompañía de danza contemporánea Mariantònia Oliver revisita 19 años después su espectáculo 'La Contínua'

La compañía Mariantònia Oliver se entrega este fin de semana en el Teatre Principal de Palma (viernes, a las 20 horas, y sábado y domingo a las 18.00) a una revisita, la de La Contínua. Un espectáculo estrenado hace 19 años que ha llevado a su autora, la bailarina y coreógrafa Maria Antònia Oliver, «a repensar quién soy hoy».

En este ejercicio grupal, porque La Contínua ha mutado de un solo a una pieza colectiva en la que participan hasta doce personas, con tres intérpretes-creadores, Catalina Carrasco, Jaume Manresa y la propia Oliver, ésta se plantea qué pasa cuando el tiempo pasa: «Qué me pasa a mí, qué le pasa a quien se me cruza y qué le ocurre a nuestras intimidades. En este punto las autonomías necesitan compañía. La transformación de un solo en una pieza colectiva nos ha llevado a un diálogo en torno a la intimidad», explica.

La Contínua se estrenó en 2002, dos años después de que Maria Antònia Oliver se instalara en su Mallorca natal tras crecer en Brasil y formarse en Cataluña. «Al llegar a la isla tuve la oportunidad de hacer una coproducción entre el Principal y el Mercat de les Flors, y salió La Contínua, un espectáculo especial e íntimo, triste y contundente», subraya.

Oliver aclara que esta revisión no tiene nada que ver con el original aunque la sombra de este es alargada: «Coreográficamente es muy diferente pero siempre lo tenemos como pantalla de fondo. El sofá que aparecerá en la representación y la pantalla son elementos que ya estaban en 2002».

Siempre guiada por «la serenidad y la honestidad», este «mito y leyenda de la danza contemporánea en Mallorca», como le anunció ayer en la presentación del espectáculo el director del Principal, Josep Ramon Cerdà, asegura que en su caso «la tristeza es tan importante como la alegría».

«Mi padre murió en 2002 y mi madre, recientemente. Con La Contínua no pretendemos entretener a nadie, no contamos ninguna historia, no hay nada que contar a nivel narrativo. Simplemente destilamos y exponemos», señala.

Sobre el escenario le acompañarán dos nombres propios de la cultura, como son Catalina Carrasco, la cofundadora de la compañía Baal, y Jaume Manresa, uno de los cinco integrantes del grupo musical Antònia Font, ligado a la Cia Mariantònia Oliver desde hace años, como intérprete, músico y ayudante de dirección.

«A mí me interesa la parte de Maria Antònia Oliver como creadora de un lenguaje propio. En sus espectáculos cada vez hay una exigencia menos física y mecánica, y más de atención a lo que está pasando, en busca de unos códigos no establecidos en la danza y el movimiento», afirma el bailarín y músico.

La primera Contínua, la de 2002, se colgará en las redes sociales de la compañía a modo de defensa de un repertorio, el de la danza contemporánea, «tan olvidado y al que nunca se le da valor».