Heath Freeman, actor conocido por interpretar al asesino en serie Howard Epps en dos temporadas de Bones, ha fallecido a los 41 años.

Shanna Moakler, estrella de realities en Estados Unidos y amiga del actor, desveló que había fallecido "mientras dormía en su casa de Austin, Texas". Sin embargo, se desconoce por el momento la causa de la muerte.

Posteriormente su representante, Joe S. Montifiore, confirmó la noticia mediante un comunicado recogido por Deadline. "Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella imborrable en nuestro corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario entusiasmo por la vida", reza el texto.

"Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera. Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre. Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron", concluye.

Freeman debutó en televisión apareciendo en un episodio de Urgencias en 2001. Consiguió papeles puntuales en producciones como Navy: Investigación criminal o El maravilloso mundo de Disney hasta que en 2005 se unió a Bones, apareciendo en tres episodios como Howard Epps. Sin rastro, The Closer, Ganando el juicio o Trust Me son otros de los proyectos televisivos en los que participó.

En la gran pantalla ha trabajado en Hogar no tan dulce hogar con Katherine Heigl y Patrick Wilson; Y el séptimo día con Guy Pearce; o Doce huérfanos con Luke Wilson. El artista tiene pendiente de estreno Devil's Fruit y cuando murió estaba rodando Terror on the Prairie con Gina Carano.