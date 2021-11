La cantante Taylor Swift estrenó el pasado viernes 12 de noviembre la regrabación de su disco 'Red' y, con el lanzamiento, decidió sacar también el videoclip de 'I Bet You Think About Me', una de las canciones que escribió pero que no salió a la luz en su primera versión del disco 'Red'.

Para la dirección del vídeo musical, la cantante ha elegido a la actriz Blake Lively, junto a la que ha escrito el guion también. Así, la historia narra una boda en la cual el novio está atormentado por un recuerdo del pasado, representado por Swift vestida de rojo, con la intención de arruinar su boda.

Así, el tema 'From the vault' (Desde el baúl) que inicialmente no formaba parte del álbum original por regulaciones de la discográfica ha sido rescatado para la 'Taylor's version' (la versión de Taylor) en la cual la artista tiene más libertad de decisión sobre sus canciones y discos.

El videoclip

Así, en el vídeo musical, la cantante juega con el color rojo (referencia al título del disco) y las indirectas visuales y musicales. Pero, ¿a quién van dirigidas las frases de la cantante? Hay varios debates sobre quién es el destinatario, pero todo apunta a que es Connor Kennedy, con el que compartió tres meses en 2012.

Se trata de el nieto de Bobby Kennedy y perteneciente a una de las familias más legendarias de Estados Unidos. La relación se rompió poco después de la boda de la prima del joven, Kyle Kennedy. Supuestamente porque la artista no fue invitada a la celebración para no acaparar la atención de la prensa, pero ella se presentó de todas formas.

A parte de la aparición de la boda en el videoclip, la clave para relacionar el videoclip con Kennedy es la mención a una comunidad de "cucharas de plata", es decir, de familias adineradas, y que ella intentó encajar en su "círculo de clase alta".

Finalmente, el vídeo y el significado la canción se entrelazan para revivir el posible arrepentimiento del chico que la dejó, muy probablemente por presiones externas, como sucedió realmente en su relación con Kennedy.

El vídeo de 'I Bet Your Think About Me', tema que la artista compuso para ser "una canción para beber", ha conseguido que sus seguidores se vuelvan locos formulando cientos de teorías sobre los mensajes que oculta.

Pero Taylor Swift ya ha demostrado ser ingeniosa en cuanto a la inclusión de indirectas en sus videos como por ejemplo en 'Bad Blood' o 'Shake it off', entre otros.