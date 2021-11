El cantante Ed Sheeran lidera la categoría internacional de LOS40 Music Awards 2021 que se celebra el viernes 12 de noviembre en el Velódromo (Palma Arena) de Mallorca. El compositor británico acumula cuatro nominaciones, seguido de Olivia Rodrigo y The Kid Laroi con tres y BTS, Dua Lipa, Imagine Dragons, Justin Bieber y Lil Nas X con dos.

De todos ellos, el único confirmado para subir al escenario es Ed Sheeran, que no es la primera vez que está en la isla, aunque la última fue en 2014. Su primer actuación se remonta a 2012 cuando actuó en el festival Mallorca Rocks en Calvià, al que volvió dos años después.

El pasado jueves el cantante visitó el hormiguero promocionando su nuevo disco y este viernes aterrizará en la isla para estar presente en esta gala.

Su familia

El músico y cantante de 30 años (17 de febrero de 1991) nació en Halifaz, una ciudad inglesa de Yorkshire del Oeste en Reino Unido y creció en Framlingham, una localidad de Suffolk, además también tiene sangre irlandesa por parte de su padre.

Sus padres, John e Imogen Sheeran, montaron una consultora de arte impediente Sheeran Lock en los 90 que estuvo activa hasta 2010. Debido a su trabajo, la familia viajaba mucho y solían tocar música durante los trayectos. Además, Sheeran tiene un hermano mayor llamado Matthew que también estudió música.

En 2019 se casó con Cherry Seaborn y tuvo una niña en septiembre de 2020, Lyra Antartica Seaborn Sheeran.

Trayectoria musical

Ed Sheeran afirma que tiene recuerdos de la música de Bob Dylan, Eric Clapton y Van Morrison, artistas que escuchó durante su infancia y fueron los que le indujeron a la música. A los cuatro años empezó a cantar en el coro de la iglesia y a los 11 aprendió a tocar la guitarra. Apenas 3 años después, el joven ya componía música mientras estudiaba en el instituto.

En 2005 grabó su EP de forma independiente, The Orange Room, además, hizo múltiples conciertos con la banda Passenger. En 2006 y 2007 lanzó dos álbumes de estudio. Sin embargo, su interés por continuar con su carrera musical de forma profesional le llevó a abandonar su ciudad natal y trasladarse a Londres con tan solo 16 años.

Al instalarse en la capital empezó a hacer pequeñas actuaciones de micrófono abierto e incluso, algunas audiciones. Como también era técnico de guitarra, actuó como telonero en varias ocasiones.

En 2009 lanzó en EP titulado You Need Me y en 2010 sacó su tercer EP Loose Change que incluyó su sencillo debut "The A Team". A principios de 2010 se vio agobiado por la monotonía y decidió viajar a Los Ángeles para seguir con sus actividades musicales. Cuando llegó a Estados Unidos hizo un concierto en Inglewood donde estaba Jamie Foxx, quien le invitó a actuar para ellos en un local.

El joven empezó a ganar autoridad en internet y se hizo viral con su video de "You Need Me, I Don't Need You" que provocó que el rapero Example le invitara a actuar con él en algunos espectáculos.​ En 2011 publicó No. 5 Collaborations project, un EP en el que colabora con varios artistas. Este se convirtió en un éxito y entró en el número 2 de los álbumes mas descargados de iTunes.

Después del gran éxito del último disco, Elton John se fijó en él y le puso en contacto con su sello discográfico Atlantic Records, con el que concretó un acuerdo de grabación aunque también firmó con Asylum Records.

Primer álbum "+"

El 12 de septiembre de 2011 salió a la venta su álbum debut "+", convirtiéndose en un éxito al entrar en el número 1 de la lista de álbumes británica por ventas superiores a las 100 000 copias. Para junio de 2015 había vendido 1 958 000 copias en el Reino Unido y, para ese entonces era el sexto álbum más vendido de la primera mitad de la década de 2010. Entre finales de 2012 y principios de 2013 realizó una gira musical por los Estados Unidos.

En agosto de 2012, Sheeran actuó en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 interpretando una versión de la canción «Wish You Were Here» de Pink Floyd.​

Segundo álbum "X"

Su segundo álbum de estudio "X" se lanzó al mercado musical el 23 de junio de 2014, que entró en la posición número uno en más de diez listas de éxitos de varios países, entre los que incluye Australia, Alemania, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. En total, vendió 2.66 millones de copias en el Reino Unido, por lo que es considerado el quinto álbum más vendido de la década de 2010. La gira en apoyo a este álbum fue desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015.

Tercer álbum "÷"

El 13 de diciembre de 2016, después de un año de sabático, compartió una foto y cambió su Twitter, Facebook e Instagram a un azul claro, lo que significaba el lanzamiento de un nuevo álbum. " ÷" se lanzó el 3 de marzo de 2017 con números de ventas de 672.000 copias en a primera semana, de hecho, es el álbum más vendido de un solista masculino en el Reino Unido y el tercero más rápido en la historia de las listas británicas. Su gira '"÷ Tour" con espectáculos en Europa, América del Sur y América del Norte, se llevó a cabo desde el 17 de marzo hasta el 14 de junio de 2017.

Cuarto álbum "No. 6 Collaborations Project"

El 10 de mayo de 2019, Sheeran lanzó el sencillo «I Don't Care», un dúo junto con Justin Bieber, de su cuarto álbum de estudio "No. 6 Collaborations Project" que debutó en el número uno en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, entre otros.

El 9 de agosto de 2019, sus cuatro álbumes habían pasado un total de 41 semanas en el número uno en el Reino Unido, la mayor cantidad de semanas entre todos los artistas británicos. El 26 de agosto, Sheeran concluyó el «÷ Tour» de más 260 espectáculos por todo el mundo, con el último de cuatro conciertos de bienvenida en Ipswich, Suffolk.

Contribuciones a otros artistas

Ed Sheeran ha colaborado con la canción "Everithing Has Changed" de Taylor Swift, "Take me Home" y "Little Things" de One Direction. El cantante coescribió «Love Yourself» para el álbum Purpose (2015) de Justin Bieber. colaboración en el disco "Beauty Behind the Madness" del cantante The Weeknd.

Actualidad

El 25 de junio de 2021, Sheeran lanzó «Bad Habits», el sencillo principal de su próximo quinto álbum de estudio que lleva el nombre de "=" y se lanzó el pasado 29 de octubre. Por otro lado, está preparando una cuarta gira mundial llamada "+-=÷x Tour" que empezará el 23 de abril de 2022 y acabará el 25 de septiembre, sin pasar por España.