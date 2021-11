El cineasta mallorquín Agustí Villaronga (Palma, 1953) ha anunciado esta mañana en los micrófonos del programa Al Día de IB3 Ràdio que padece cáncer. Y lo ha hecho en el transcurso de una entrevista con motivo del estreno este viernes en las salas de cine de su última película El ventre del mar, rodada en Es Sindicat de Felanitx.

"De salud estoy tocado, hace unos meses me detectaron una enfermedad que no quiero nombrar", ha señalado en un primer momento el cineasta. "Qué coño, sí, se trata de un cáncer", ha resuelto de forma expresiva. "Pero no está todavía en fase de metástasis. El lunes me operan, así que seguramente pasaré el estreno de El ventre del mar en la UCI y no me enteraré de cómo ha ido hasta que no salga del globo de la operación", ha manifestado.

"Por eso -ha continuado- lo último que estoy haciendo antes del ingreso en el hospital es cuidar y apoyar la película al máximo", ha concluido.

La película El ventre del mar, escrita y dirigida por Villaronga, se estrenará en salas de toda España el viernes de la mano de Elástica Films y Filmin.

Protagonizada por Roger Casamajor, Oscar Kapoya y Mumi Diallo, El ventre del mar está producida por Javier Pérez Santana (Testamento), Cesc Mulet (La Perifèrica Produccions) y Filmin, en coproducción con Turkana Films, Link up Barcelona y Bastera Films. La cinta arrasó en Sección Oficial de la pasada 24 edición del Festival de Cine de Málaga con seis galadornes: Biznaga de Oro a la Mejor Película, Biznaga de plata a la Mejor dirección (Agustí Villaronga), Biznaga de plata a la Mejor interpretación masculina (Roger Casamajor), Biznaga de Plata al Mejor guión (Agustí Villaronga y Alessandro Baricco), Biznaga de plata a la Mejor Música (Marcús J.G.R) y Biznaga de plata a la Mejor Fotografía (Josep María Civit y Blai Tomás).

También ha recibido The Russian Film Critic´s Award en el 43 Festival de Cine de Moscú, celebrado el pasado mes de abril, y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, así como en la jornada inaugural del Atlántida Filme Fest, el pasado mes de julio en Palma. El rodaje de la película se realizó íntegramente en Mallorca durante el agosto de 2020.