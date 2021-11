Guille Borrás (Palma, 1992), reconvertido en Guille Wheel tras la disolución de la banda mallorquina The Wheels, publica Dangerous Feeling, un nuevo single que viene a ser la cara B de su primer lanzamiento en solitario, Love is everywhere. «Ambas tratan la misma temática, pero desde puntos de vista muy distantes. Si la primera tenía un carácter optimista y giraba en torno a la idea del amor desde una perspectiva ‘universal’, esta es mucho más terrenal y habla simplemente del desencuentro o de la idea de desenmascarar o desvelar. Lo que me emociona particularmente de esta canción es haber sido capaz de reunir a músicos como Aina Zanoguera, Paco Colombàs o Josep Oliver Rubio, que sin duda han contribuido al enriquecimiento de la pieza», explica el autor.

Su deseo ante el nuevo álbum que está creando es lograr «un espacio común que pueda reunir a talentos de la isla». Todavía no tiene decidido cuántas canciones incluirá, ni su título. «Mi idea es lanzar el álbum hacia la primavera de 2022, aunque me cuesta aventurarme y concretar una fecha. No tengo prisa. Lo que sí puedo adelantar es que antes de fin de año publicaré dos canciones más», comenta.

«Esta etapa está suponiendo volver a disfrutar de la música, cosa que lamentablemente había dejado de hacer durante la última época de The Wheels», se sincera Borrás.