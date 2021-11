Mamás y papás | Léele un cuento a tu hijo, pero hazlo bien

¿Quieres que tu hijo lea? No le obligues. Coge un libro y léeselo. Hazlo con tiempo, cariño, atención y dedicación. Que no sea un mero trámite antes de ir a la cama. Hazle que imagine un mundo mágico, que entre en el argumento y los personajes. Y hazlo pronto. Si tu hijo o hija llega a la preadolescencia y no ama los libros quizá sea «demasiado tarde». Esta es la receta de la autora italiana Elisabetta Gnone, superventas de novela infantil y juvenil, para inculcar el amor a la literatura entre los más pequeños. Gnone tiene una legión mundial de seguidores, un multitudinario club de fans en todos los países -España incluida- que se rinden ante sus historias. El 18 de octubre llegó a las librerías La historia perdida (Duomo ediciones), la nueva entrega de Fairy Oak, la saga de aventuras, magia, hadas y fantasía que inició en 2006.

Gnone, que acostumbra a visitar muchas escuelas, hace también una petición a los profesores y profesoras. «La lectura no es un deber, es un placer. Animad a los niños a que lean, pero no les obliguéis después a hacer fichas del libro». Hay otras mil maneras, en su opinión, de inculcar el amor a la letra impresa.

En España muchos colegios tienen un plan lector para fomentar el hábito de la lectura. En algunos centros, los alumnos y alumnas se llevan una semana un libro a casa y después lo comentan. Y en otros, los estudiantes de cursos superiores acuden a las clases de los más pequeños y leen para ellos. Esta actividad, sin embargo, quedó suspendida en la mayoría de coles por la pandemia y la imposibilidad de mezclar grupos, pero es de suponer que se reactive en cuanto la situación sanitaria lo permita. La nueva ley de educación, de hecho, obliga a los centros educativos a dedicar «un tiempo diario» a la lectura.

Gnone, creadora también de la saga Olga de papel, celebra el interés de las administraciones educativas, pero insiste en que obligar a leer no es precisamente el mejor método. «Ahora vamos todos con mucha prisa. Padres y madres apenas tienen tiempo libre para estar con sus hijos e hijas. Cuando llega la noche, muchos cogen un cuento y se lo leen rápido, sin involucrarse de verdad. Eso no sirve. Ya sé que al final del día todos estamos cansados, pero siéntate en el suelo o túmbate en la cama 15 minutos con tu hijo para leerle un libro. Un cómic, un cuento, lo que sea», explica desde su casa italiana. La historia perdida está dedicada, precisamente, «a las mamás, papás, abuelos y tíos que aman reservarse un rinconcito de tiempo para leer un libro con sus niños, creando recuerdos memorables». Su familia lo hizo con ella y, a sus 56 años, todavía recuerda esa maravillosa sensación.

La autora insta a las familias a visitar librerías y estar al día en las publicaciones infantiles y juveniles. «Los niños y las niñas necesitan leer libros que les sean cercanos, que hablen de un mundo que conocen», destaca.

La responsable de la exitosa serie de historietas W.I.T.C.H. (Walt Disney) reconoce que, 15 años después de la publicación del primer libro de la saga, no le ha sido fácil retomar el mundo mágico de Fairy Oak, recomendado para niños y niñas a partir de 9 años. Se ponía a escribir, le enseñaba las páginas a su marido («mi primer lector», lo define) y recibía un no por respuesta. «Él es muy sincero. Y puede llegar a ser terrible y cruel con sus juicios. Me decía que no, que lo que estaba leyendo no era el mundo que yo creé, que estaba muy lejos de Fairy Oak». Poco a poco, y después de muchas páginas borradas, algo hizo clic en el cerebro y el corazón de la escritora y, por fin, creó la nueva historia de las gemelas protagonistas, tan opuestas como inseparables. Si los valores como la bondad, la superación y la familia son importantes en las novelas, más lo es la naturaleza, otra de la grandes pasiones de Gnone, que vive rodeada de naturaleza. Fairy Oak está poblada de valles, acantilados, prados, flores, bahías… Además de la lectura, la escritora pide a las escuelas y a las familias que eduquen a los más pequeños en el amor por la naturaleza. «Me encuentro con muchos escolares que apenas saben nada del campo. No saben ni cuándo maduran los frutos en un árbol. No saben nada de las estaciones... Es muy preocupante, especialmente ahora, cuando toda la sociedad parece que está inmersa en la lucha contra el cambio climático. Debemos conocer la naturaleza. Pero, ojo, una simple excursión a la montaña una vez al año no sirve para nada. Hay que alfabetizar en la naturaleza a los alumnos y alumnas».