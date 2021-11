'Spring Blossom', de Suzanne Lindon, mejor película del festival Evolution!

La cinta francesa Spring Blossom (Seize printemps), de Suzanne Lindon, ha sido elegida la Mejor Película en la décima edición del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF), certamen que ha entregado sus premios esta noche en el transcurso de una gala celebrada en el Palau de Congressos de Palma.

Lindon, que el pasado jueves recibió el premio Evolutionary, se ha alzado con el título de Mejor Película por un filme con el que ha escrito "la historia de amor" que le hubiera gustado vivir "a los 15 años". La joven cineasta, que con Spring Blossom (Seize printemps) también fue premiada en Cannes, ofrece, en palabras de la directora del Evolution, Sandra Seeling, «una mirada nueva y fresca, algo que no había visto antes».

Pan de limón con semillas de amapola, la película que Benito Zambrano ha rodado en Valldemossa y que cuenta la bella historia de dos hermanas que tras mucho tiempo separadas se reencuentran en su pueblo natal, ha sido otra de las vencedoras del Evolution!, al lograr dos galardones: el de Mejor Actriz y Mejor Casting, para Elia Galera y Eva Martín, y para Lucy Lenox y Pep Armengol, respectivamente.

Por su parte, el premio a Mejor Actor ha recaído en Martín Altomaro, por su papel en la cinta mexicana Los días que no estuve; mientras que la distinción a Mejor Largometraje rodado en Mallorca ha sido para Off the rails, de Jules Williamson (Reino Unido).

El Mejor documental internacional se lo ha llevado Salaryman, de Alegra Pacheco (Costa Rica); y el Mejor documental hecho en Balers ha ido a manos de Alberto Martos, por Vivir sin país (Living without a country). Ulisses, de Joan Bover, que hace unos días recibió la noticia de su preselección para los Goya, ha obtenido el título a Mejor documental corto de Balears.

La gala ha sido presentada por la actriz Neus Cortés, que tampoco se ha ido de vacío, al obtener una Mención especial por su trabajo en Volatile. Entre los asistentes a la ceremonia, que ha arrancado con la proyección de The Laureate, dedicada al trío amoroso de Robert Graves, se encontraban el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; y los cineastas Nuria Abad, Cesc Mulet y Rafa Cortès, entre otros.