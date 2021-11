"Salvar el Teatre Sans es lo que cuesta el Principal una semana"

Tanto Ferragut como el portavoz de la histórica sala palmesana, Pere M. Mestre, destacaron que las alrededor de 100 funciones anuales que realizan, una decena de residencias, los cursos de artes escénicas, un estreno anual, entre 60 y 70 actuaciones en Mallorca y otra veintena fuera «se caerán si los recursos no llegan», por lo que pidieron «un esfuerzo político y técnico para hacer todo lo posible con el fin de hallar una solución», añadió Pepa Ramon.

El dinero demandado oscila entre los 100.000 y 150.000 euros por ayudas a la producción, a la creación y a la exhibición, aunque calculaban que recibirían «como mucho de 80.000 a 85.000 euros», necesarios para dar continuidad a los proyectos en marcha y pagar las nóminas de los 15 empleados del teatro de la calle Can Sanç. Sin embargo, no solo revertiría en la histórica sala del casco antiguo, según remarcó el vicepresidente de Absedi, ya que los beneficios son culturales y económicos para toda la sociedad. «Los puestos de trabajo, vuelos, dietas, hoteles, etc., el dinero que estos espacios generamos alrededor... Es mucho más lo que aportamos que lo que recibimos», comparó.

Gentrificación

Ramon espera que el casal en el que está ubicado el Teatre Sans «no acabe convirtiéndose en una vivienda para millonarios extranjeros», como la gentrificación que está sufriendo el centro histórico de Palma, aunque por ahora solo garantizan que continuarán con «las actividades que impliquen a terceros hasta finales de año», en palabras de Mestre.

Otra de sus socias, Lourdes Erroz, recordó emocionada que la sala «está en su mejor momento. Era una ruina hace 30 años y llegar hasta aquí ha sido posible. Es muy fácil seguir, por muy poco puede continuar y tiene sentido, porque ofrece un servicio que otros no dan. Tiene una responsabilidad, unos trabajadores, una dignidad», destacó. Y además hay dinero del Consell para una convocatoria especial, según Ramon, debido a que «les han sobrado 30.000 euros de los fondos de creación y 25.000 de los fondos covid, que se perderán si no se utilizan».