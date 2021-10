El monumento al Cardenal Despuig en Palma amanece con pintadas

El escultor Damià Ramis Caubet denuncia la “huella decorativa” que alguien ha dejado durante la noche en el monumento al Cardenal Despuig en Palma. “A mí, como autor de la obra, me indigna la proliferación de estos individuos que, con total libertad y sin ningún escrúpulo, ensucian paredes, monumentos y obras de arte, pero también me indigna la dejadez de las instituciones municipales y autonómicas a la hora de controlar estos delincuentes del spray y su indolencia cuando se trata de conservar y limpiar nuestro patrimonio cultural y artístico”, ha escrito en su cuenta de Facebook esta mañana. “Quien no protege lo suyo, no tiene nada. Ni siquiera futuro”, concluye el escultor.